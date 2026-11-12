SOUHRN: Zásadní události čtvrtka 12. listopadu

Každý večer přinášíme přehled nejdůležitějších a nejzajímavějších událostí dne z domova i ze světa. Stručně a přehledně, ale i s potřebným kontextem. Projděte si zásadní zprávy čtvrtka 12. listopadu 2026.
Šéf Nvidie Jensen Huang rezignoval
Generální ředitel společnosti Nvidia Jensen Huang odstupuje z funkce. Odvětví umělé inteligence tak přichází o svého největšího zastánce, píše agentura Reuters. Společnost oznámila, že Huang, který čelí skandálu kvůli vztahu s údajnou čínskou špionkou, odstupuje okamžitě. Nvidia je klíčovým globálním hráčem v budování infrastruktury pro AI.
Rusko zabíjelo v Kyjevě či Chersonu, Ukrajina oznámila zásah největší ruské rafinerie
Ruský dronový útok na Kyjev zabil ženu a několik dalších lidí zranil, informovaly ve čtvrtek tamní úřady. Moskva na Kyjev udeřila také balistickými raketami. Na zranění utrpěná při ruském dronovém útoku zemřela také žena v Chersonu. V Záporožské oblasti zabily letecké pumy KAB ženu a zranily dítě. Rusko tvrdí, že sestřelilo několik dronů mířících na Moskvu. Ukrajinská armáda oznámila, že zasáhla největší ruskou rafinerii v sibiřském Omsku.
Plaga: Testy by mohly předcházet podávání přihlášek na střední školy od jara 2029
Přijímací zkoušky na střední školy by se mohly změnit od jara roku 2029. Žáci devátých tříd by si mohli podat nově až pět přihlášek. Zároveň by nejprve psali testy a až pak by se hlásili na školy. Uvedl to ministr školství Robert Plaga (za ANO). Nyní si mohou žáci podat maximálně tři přihlášky na obory s talentovou zkouškou a až dvě na obory bez ní. Nově by takové omezení nebylo. Návrh by chtěl Plaga předložit do konce roku.
Colom bude prvním afroamerickým senátorem v Mississippi od občanské války
Demokratický kandidát Scott Colom dle projekce CNN porazil v těsném souboji republikánskou senátorku Cindy Hydeovou-Smythovou a získal tak křeslo v americkém Senátu za stát Mississippi. Vítězství mu zajistilo zdlouhavé sčítání hlasů, uvedla v noci na čtvrtek agentura AP. Mississippi tak bude mít prvního afroamerického senátora od období rekonstrukce po občanské válce.
Při zřícení budovy v Brooklynu zemřelo osm lidí, další jsou zranění
Při zřícení třípatrové budovy v newyorském Brooklynu zemřelo osm lidí, oznámil podle BBC ve čtvrtek odpoledne SEČ starosta New Yorku Zohran Mamdani. Předchozí bilance činila pět obětí. Pátrání po dalších možných obětech pokračuje. Nejméně devatenáct osob utrpělo zranění, přičemž čtyři z nich jsou ve vážném stavu, sdělili podle CNN hasiči. Záchranáři pátrají po dalších lidech, kteří by se mohli nacházet pod sutinami. Příčiny zřícení stavby zatím zůstávají nejasné.
Děti propadly sítem, uvedl ÚS. Dal jim novou naději na peníze, o které je připravila matka
Ústavní soud (ÚS) dal třem dětem novou naději na peníze, o které je připravila matka. Dosud byly v procesní slepé uličce a nedařilo se jim nárok uplatnit. Znovu musí rozhodnout Krajský soud v Plzni, jehož verdikt ÚS zrušil. Podle čtvrtečního nálezu děti „propadly sítem“ právní úpravy a výsledek pro ně byl extrémně nespravedlivý. Justice tak měla potlačit formalismus a překlenout mezeru v zákonech.
Rozmanitost Evropy a tajemství molekul. Do Česka míří nejprestižnější evropské granty
Evropská rada pro výzkum (ERC) vybrala 48 výzkumů, které dostanou v rámci grantů celkem 500 milionů eur (12,17 miliardy korun) na řešení vědeckých výzev, které vyžadují, aby výzkumníci spojili své znalosti. Dva z grantů letos míří do Česka. Každý z oceněných projektů dostane částku 8,5 milionu eur, v přepočtu 212 milionů korun.