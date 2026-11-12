SOUHRN: Zásadní události čtvrtka 12. listopadu


před 15 mminutami|Zdroj: ČT24

Každý večer přinášíme přehled nejdůležitějších a nejzajímavějších událostí dne z domova i ze světa. Stručně a přehledně, ale i s potřebným kontextem. Projděte si zásadní zprávy čtvrtka 12. listopadu 2026.

Šéf Nvidie Jensen Huang rezignoval

Generální ředitel společnosti Nvidia Jensen Huang odstupuje z funkce. Odvětví umělé inteligence tak přichází o svého největšího zastánce, píše agentura Reuters. Společnost oznámila, že Huang, který čelí skandálu kvůli vztahu s údajnou čínskou špionkou, odstupuje okamžitě. Nvidia je klíčovým globálním hráčem v budování infrastruktury pro AI.

Více k tématu
Šéf Nvidie Jensen Huang rezignoval
Jensen Huang
Kontext
Šéf Nvidie měl poměr také s manažerkou své firmy, píše NYT
Jensen Huang


Rusko zabíjelo v Kyjevě či Chersonu, Ukrajina oznámila zásah největší ruské rafinerie

Ruský dronový útok na Kyjev zabil ženu a několik dalších lidí zranil, informovaly ve čtvrtek tamní úřady. Moskva na Kyjev udeřila také balistickými raketami. Na zranění utrpěná při ruském dronovém útoku zemřela také žena v Chersonu. V Záporožské oblasti zabily letecké pumy KAB ženu a zranily dítě. Rusko tvrdí, že sestřelilo několik dronů mířících na Moskvu. Ukrajinská armáda oznámila, že zasáhla největší ruskou rafinerii v sibiřském Omsku.

Více k tématu
Rusko zabíjelo v Kyjevě či Chersonu, Ukrajina oznámila zásah největší ruské rafinerie
Obytný dům v Kyjevě po zásahu ruským dronem (12. 11. 2026)
Kontext
Ukrajina se opět potýká s omezováním satelitního systému Starshield, řekl Zelenskyj
Ilustrační foto: ukrajinský voják s terminálem satelitního systému v Doněcké oblasti (říjen 2026)


Plaga: Testy by mohly předcházet podávání přihlášek na střední školy od jara 2029

Přijímací zkoušky na střední školy by se mohly změnit od jara roku 2029. Žáci devátých tříd by si mohli podat nově až pět přihlášek. Zároveň by nejprve psali testy a až pak by se hlásili na školy. Uvedl to ministr školství Robert Plaga (za ANO). Nyní si mohou žáci podat maximálně tři přihlášky na obory s talentovou zkouškou a až dvě na obory bez ní. Nově by takové omezení nebylo. Návrh by chtěl Plaga předložit do konce roku.

Více k tématu
Plaga: Testy by mohly předcházet podávání přihlášek na střední školy od jara 2029
Ilustrační foto


Colom bude prvním afroamerickým senátorem v Mississippi od občanské války

Demokratický kandidát Scott Colom dle projekce CNN porazil v těsném souboji republikánskou senátorku Cindy Hydeovou-Smythovou a získal tak křeslo v americkém Senátu za stát Mississippi. Vítězství mu zajistilo zdlouhavé sčítání hlasů, uvedla v noci na čtvrtek agentura AP. Mississippi tak bude mít prvního afroamerického senátora od období rekonstrukce po občanské válce.

Více k tématu
Colom bude prvním afroamerickým senátorem v Mississippi od občanské války
Scott Colom na snímku z 2. listopadu 2026


Při zřícení budovy v Brooklynu zemřelo osm lidí, další jsou zranění

Při zřícení třípatrové budovy v newyorském Brooklynu zemřelo osm lidí, oznámil podle BBC ve čtvrtek odpoledne SEČ starosta New Yorku Zohran Mamdani. Předchozí bilance činila pět obětí. Pátrání po dalších možných obětech pokračuje. Nejméně devatenáct osob utrpělo zranění, přičemž čtyři z nich jsou ve vážném stavu, sdělili podle CNN hasiči. Záchranáři pátrají po dalších lidech, kteří by se mohli nacházet pod sutinami. Příčiny zřícení stavby zatím zůstávají nejasné.

Více k tématu
Při zřícení budovy v Brooklynu zemřelo osm lidí, další jsou zranění
Zásah hasičů u zřícené budovy v Brooklynu


Děti propadly sítem, uvedl ÚS. Dal jim novou naději na peníze, o které je připravila matka

Ústavní soud (ÚS) dal třem dětem novou naději na peníze, o které je připravila matka. Dosud byly v procesní slepé uličce a nedařilo se jim nárok uplatnit. Znovu musí rozhodnout Krajský soud v Plzni, jehož verdikt ÚS zrušil. Podle čtvrtečního nálezu děti „propadly sítem“ právní úpravy a výsledek pro ně byl extrémně nespravedlivý. Justice tak měla potlačit formalismus a překlenout mezeru v zákonech.

Více k tématu
Děti propadly sítem, uvedl ÚS. Dal jim novou naději na peníze, o které je připravila matka
Ilustrační snímek


Rozmanitost Evropy a tajemství molekul. Do Česka míří nejprestižnější evropské granty

Evropská rada pro výzkum (ERC) vybrala 48 výzkumů, které dostanou v rámci grantů celkem 500 milionů eur (12,17 miliardy korun) na řešení vědeckých výzev, které vyžadují, aby výzkumníci spojili své znalosti. Dva z grantů letos míří do Česka. Každý z oceněných projektů dostane částku 8,5 milionu eur, v přepočtu 212 milionů korun.

Více k tématu
Rozmanitost Evropy a tajemství molekul. Do Česka míří nejprestižnější evropské granty
Petr Elbel a Stefano Pozza

Výběr redakce

Rusko zabíjelo v Kyjevě či Chersonu, Ukrajina oznámila zásah největší ruské rafinerie

Rusko zabíjelo v Kyjevě či Chersonu, Ukrajina oznámila zásah největší ruské rafinerie

09:29Aktualizovánopřed 1 hhodinou
Zemřel Josef Turek, československý válečný veterán z bojů u Dunkerku

Zemřel Josef Turek, československý válečný veterán z bojů u Dunkerku

17:19Aktualizovánopřed 1 hhodinou
Šéf Nvidie Jensen Huang rezignoval

Šéf Nvidie Jensen Huang rezignoval

15:00Aktualizovánopřed 1 hhodinou
Ředitelka SZÚ pochybuje, zda budou školní jídelny dodržovat nezávazná doporučení

Ředitelka SZÚ pochybuje, zda budou školní jídelny dodržovat nezávazná doporučení

před 2 hhodinami
Při zřícení budovy v Brooklynu zemřelo osm lidí, další jsou zranění

Při zřícení budovy v Brooklynu zemřelo osm lidí, další jsou zranění

00:31Aktualizovánopřed 2 hhodinami
Plaga: Testy by mohly předcházet podávání přihlášek na střední školy od jara 2029

Plaga: Testy by mohly předcházet podávání přihlášek na střední školy od jara 2029

před 4 hhodinami
Česko si pohoršilo v klimatickém indexu

Česko si pohoršilo v klimatickém indexu

před 4 hhodinami
Děti propadly sítem, uvedl ÚS. Dal jim novou naději na peníze, o které je připravila matka

Děti propadly sítem, uvedl ÚS. Dal jim novou naději na peníze, o které je připravila matka

před 6 hhodinami

Aktuálně z rubriky Média

SOUHRN: Zásadní události čtvrtka 12. listopadu

Každý večer přinášíme přehled nejdůležitějších a nejzajímavějších událostí dne z domova i ze světa. Stručně a přehledně, ale i s potřebným kontextem. Projděte si zásadní zprávy čtvrtka 12. listopadu 2026.
před 15 mminutami

O čem plánujeme informovat ve čtvrtek 12. listopadu

Každý den ráno přinášíme přehled nejdůležitějších očekávaných událostí z domova i ze světa.
23. 3. 2024Aktualizovánopřed 13 hhodinami

Financování veřejnoprávních médií v Česku musí být udržitelné, řekl eurokomisař

České právní předpisy musí podle eurokomisaře pro demokracii, spravedlnost a právní stát Michaela McGratha zajistit, aby média veřejné služby měla k dispozici odpovídající, udržitelné a předvídatelné finanční zdroje. Financování přitom musí být založeno na transparentních a objektivních kritériích, sdělil ve středu McGrath během debaty v Evropském parlamentu, která se věnovala situaci veřejnoprávních médií v Česku. Debatu prosadila část tuzemských europoslanců.
včeraAktualizovánopřed 19 hhodinami

SOUHRN: Zásadní události středy 11. listopadu

Každý večer přinášíme přehled nejdůležitějších a nejzajímavějších událostí dne z domova i ze světa. Stručně a přehledně, ale i s potřebným kontextem. Projděte si zásadní zprávy středy 11. listopadu 2026.
včera v 18:28

VideoNovináři musí najít druhý dech, říká šéf Reportérů bez hranic

Novináři „musí najít druhý dech, musí nalézt nový způsob, jak se vyvíjet a jak zůstat relevantní ve společnosti“, řekl generální ředitel Reportérů bez hranic Thibaut Bruttin. Podle letošní zprávy organizace je svoboda tisku ve světě na nejhorší úrovni za 25 let. Bruttin vidí příčinu v souběhu několika krizí, které se dosud nepodařilo vyřešit. Vedle násilí vůči novinářům a zhoršující se ekonomické situace médií upozornil na nedůvěru veřejnosti a chaos v digitálním prostředí. Situaci podle něj zhoršují také političtí lídři, kteří „hněv proti médiím proměňují ve zbraň“. Za celkovým propadem však podle Bruttina nelze hledat jediného viníka. Rozhovor vedl Lukáš Dolanský.
včera v 08:22

SOUHRN: Zásadní události úterý 10. listopadu

Každý večer přinášíme přehled nejdůležitějších a nejzajímavějších událostí dne z domova i ze světa. Stručně a přehledně, ale i s potřebným kontextem. Projděte si zásadní zprávy úterý 10. listopadu 2026.
10. 11. 2026

SOUHRN: Zásadní události pondělí 9. listopadu

Každý večer přinášíme přehled nejdůležitějších a nejzajímavějších událostí dne z domova i ze světa. Stručně a přehledně, ale i s potřebným kontextem. Projděte si zásadní zprávy pondělí 9. listopadu 2026.
9. 11. 2026

SOUHRN: Zásadní události neděle 8. listopadu

Každý večer přinášíme přehled nejdůležitějších a nejzajímavějších událostí dne z domova i ze světa. Stručně a přehledně, ale i s potřebným kontextem. Projděte si zásadní zprávy neděle 8. listopadu 2026.
8. 11. 2026

Evropský pohled

ČT24 každý den vybírá z obsahu publikovaného evropskými veřejnými médii, členy Eurovize.
Velké farmaceutické společnosti ztrácejí ze zřetele nejchudší pacienty světa

Velké farmaceutické společnosti ztrácejí ze zřetele nejchudší pacienty světa

před 2 hhodinami
Mediální výzkumnice: Věková omezení na sociálních sítích jen učí děti lhát

Mediální výzkumnice: Věková omezení na sociálních sítích jen učí děti lhát

před 3 hhodinami
Čtyři roky po osvobození obyvatelé Chersonu popisují, jak se tam změnil život

Čtyři roky po osvobození obyvatelé Chersonu popisují, jak se tam změnil život

včera v 16:16
Estonská vesnice si zvyká na sevření mezi protitankovými příkopy a ruskou hranicí

Estonská vesnice si zvyká na sevření mezi protitankovými příkopy a ruskou hranicí

včera v 14:49
Rusko převzalo koncept ukrajinské iniciativy „Koláč nezávislosti“

Rusko převzalo koncept ukrajinské iniciativy „Koláč nezávislosti“

10. 11. 2026
Zlepšení kvality ovzduší by mohlo ročně zachránit přes devět milionů životů, odhadli vědci

Zlepšení kvality ovzduší by mohlo ročně zachránit přes devět milionů životů, odhadli vědci

10. 11. 2026
„Velká část mého života je ničena.“ Jak ostřelování změnilo kyjevskou čtvrť Lukjanivka

„Velká část mého života je ničena.“ Jak ostřelování změnilo kyjevskou čtvrť Lukjanivka

9. 11. 2026
Španělská vláda žádá vyšetření údajných případů sexuálního zneužívání dětí na TikToku

Španělská vláda žádá vyšetření údajných případů sexuálního zneužívání dětí na TikToku

9. 11. 2026
Jazyková past. Nastavení telefonu může vtahovat do ruského informačního prostoru

Jazyková past. Nastavení telefonu může vtahovat do ruského informačního prostoru

6. 11. 2026
Země vlastníků bytů: Proč je ve Španělsku tak málo sociálního bydlení

Země vlastníků bytů: Proč je ve Španělsku tak málo sociálního bydlení

6. 11. 2026
Ukrajina chce zakázat ruské písně na koncertech a v kulturních podnicích

Ukrajina chce zakázat ruské písně na koncertech a v kulturních podnicích

5. 11. 2026
Ve vězení nebo v exilu. Jsou Bolsonarovi stále hrozbou pro Brazílii?

Ve vězení nebo v exilu. Jsou Bolsonarovi stále hrozbou pro Brazílii?

5. 11. 2026
Polská ústavní krize. Jak reagovaly evropské instituce?

Polská ústavní krize. Jak reagovaly evropské instituce?

4. 11. 2026
Deset let po brexitu se řeší změny v nastavení vztahů Británie a EU

Deset let po brexitu se řeší změny v nastavení vztahů Británie a EU

4. 11. 2026
„Už mám protestů dost.“ Pařížští obchodníci se obávají dalšího týdne nepokojů

„Už mám protestů dost.“ Pařížští obchodníci se obávají dalšího týdne nepokojů

2. 11. 2026
Sánchez slíbil obnovit důvěru ve vysokorychlostní železnici

Sánchez slíbil obnovit důvěru ve vysokorychlostní železnici

2. 11. 2026
Studie odhalila skrytou souvislost mezi zpěvem ptáků, řečí a hudbou

Studie odhalila skrytou souvislost mezi zpěvem ptáků, řečí a hudbou

1. 11. 2026
Cestující popsala, jak přežila ruský útok na vlakové nádraží v Dnipru

Cestující popsala, jak přežila ruský útok na vlakové nádraží v Dnipru

31. 10. 2026
Zařízení chytré domácnosti mohou být terčem kyberútoků, varují polští experti

Zařízení chytré domácnosti mohou být terčem kyberútoků, varují polští experti

30. 10. 2026
Silné krvácení či bolesti v podbřišku. Jaké účinky má slzný plyn na ženské zdraví?

Silné krvácení či bolesti v podbřišku. Jaké účinky má slzný plyn na ženské zdraví?

29. 10. 2026
Běloruští pohraničníci nutí migranty k sabotážím na hranicích, odhalila investigace

Běloruští pohraničníci nutí migranty k sabotážím na hranicích, odhalila investigace

27. 10. 2026
Srbští studenti zvítězili ve volbách. Teď je čeká boj s korupcí a obnova právního státu

Srbští studenti zvítězili ve volbách. Teď je čeká boj s korupcí a obnova právního státu

27. 10. 2026
Dětská obezita způsobuje komplikace už v raném věku

Dětská obezita způsobuje komplikace už v raném věku

24. 10. 2026
„Nic neočekávám, prostě žiju.“ Reportáž přibližuje situaci ve frontové obci Prosjana na Ukrajině

„Nic neočekávám, prostě žiju.“ Reportáž přibližuje situaci ve frontové obci Prosjana na Ukrajině

23. 10. 2026