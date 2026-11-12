Rozmanitost Evropy a tajemství molekul. Do Česka míří nejprestižnější evropské granty

Evropská rada pro výzkum (ERC) vybrala 48 výzkumů, které dostanou v rámci grantů celkem 500 milionů eur (12,17 miliardy korun) na řešení vědeckých výzev, které vyžadují, aby výzkumníci spojili své znalosti. Dva z grantů letos míří do Česka. Každý z oceněných projektů dostane částku 8,5 milionu eur, v přepočtu 212 milionů korun.
Granty ERC Synergy umožňují skupinám dvou až čtyř výzkumníků zabývat se ambiciózními výzkumnými otázkami, které by jednotlivě řešit nemohli. Výzkumníci si sami volí témata a rozhodují o tom, jak je nejlépe prozkoumat.
„Nejzajímavější vědecký pokrok často začíná otázkami, které zpochybňují zavedené způsoby uvažování. Granty Synergy poskytují výjimečným vědcům příležitost spojit své odlišné přístupy a věnovat se nápadům, které by jinak mohly zůstat nedosažitelné,“ uvedla předsedkyně Evropské rady pro výzkum Maria Leptinová. „Vybrané týmy prokázaly jak ambice, tak kreativitu potřebnou k prozkoumání neznámých oblastí. Blahopřeji všem oceněným – těším se, kam je jejich zvědavost a odhodlání zavedou,“ dodala.
Jak rozmanitost zachránila novověkou Evropu
První projekt, který míří do Česka, získal brněnský historik Petr Elbel z Masarykovy univerzity. O grant se podělí s vědci z Maďarska a Polska, společně budou zkoumat, co umožňovalo v novověké Evropě zmítané konflikty soužití různých skupin obyvatel a jakou roli hrála dlouhodobá zkušenost s odlišností.
Základem šestiletého projektu Zkušenost s rozmanitostí jako geneze středovýchodní Evropy je historický fakt: vedle sebe ve střední Evropě žili Češi, Němci, Poláci, Židé a další národy. A stejně pestrá byla i nábožensky – jeden prostor sdíleli katolíci, protestanci, husité, ale i příznivci dalších náboženských skupin jako třeba muslimové.
„Snad nejtypičtějším znakem středovýchodní Evropy byla její etnická a náboženská rozmanitost. Zajímá nás především to, jakým způsobem se ji tehdejším společnostem dařilo zvládat a jak fungovalo soužití různých skupin,“ vysvětluje historik z Ústavu pomocných věd historických a archivnictví Filozofické fakulty.
Výzkumníci se zaměří na historická území českých zemí, Uher a Polska v období od 14. do 18. století. Nechtějí přitom zkoumat jen rozhodnutí panovníků nebo politické dohody. Zajímá je především každodenní život tehdejších lidí a to, jak spolu jednotlivé komunity fungovaly.
Důležitým vodítkem pro ně budou farnosti, které v minulosti představovaly nejen základní organizační jednotku církve, ale také významné centrum společenského života. Výzkum propojí tradiční práci v archivech s moderními digitálními metodami. Vědci vytvoří rozsáhlou společnou databázi, která propojí dosavadní české, polské a maďarské údaje o farnostech.
Jak může matematika odhalit tajemství molekul
Karlova univerzita získala ERC Synergy grant na výzkum nukleární magnetické rezonance, její matematický popis a simulaci. Stejně jako v grantu pro Masarykovu univerzitu jde do Česka třetina celkové částky, protože i zde pražský vědec spolupracuje se dvěma kolegy ze zahraničí.
Zajímavé je, že českým řešitelem není Čech – grant totiž putuje k italskému vědci z Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy. Stefano Pozza se v projektu zaměřuje na propojení pokročilé matematiky a chemie, s cílem rozšířit možnosti nukleární magnetické rezonance, což je významná analytická metoda využívaná při zkoumání molekul.
Výzkumníci chtějí využít nový matematický přístup založený na takzvaném hvězdném součinu, který umožňuje jinak formulovat a řešit složité diferenciální rovnice popisující fyzikální procesy probíhající při měření. Zásadním úkolem projektu je převést teoretický matematický objev do konkrétních výpočetních postupů a efektivních algoritmů. Ty umožní rychleji a s menšími nároky na výpočetní výkon simulovat i takové NMR experimenty, jejichž počítačové zpracování je dnes příliš časově či paměťově náročné.
„Dostat se až sem vyžadovalo spoustu práce a stále mi to připadá jako sen. Grant ERC nejenže poskytuje prostředky na dosažení ambiciózního cíle, ale je také uznáním ze strany světově uznávaných odborníků, že naše nápady mají potenciál podstatně posunout hranice poznání. Myslím, že nás čekají vzrušující roky,“ těší se Pozza.
Grantem oceněný vědec dodává: „Rád bych poděkoval podpůrným týmům na Univerzitě Karlově a na Sorbonně. Důležité je, že přívětivé a podporující prostředí, které jsem našel na katedře numerické matematiky Matfyzu, bylo také jedním z důvodů, proč jsem se rozhodl rozvíjet svůj projekt právě zde a udělat si z Prahy svůj domov.“
Fakta a čísla
V rámci výzvy předložili vědci celkem 957 návrhů, z nichž byl k financování vybrán přibližně každý dvacátý. Úspěšné týmy obdrží v průměru 10,4 milionu eur na jeden projekt. Vybrané projekty budou realizovány na univerzitách a ve výzkumných centrech ve 26 zemích v Evropě i mimo ni. Největší počet úspěšných týmů pochází z Německa (22 projektů), Spojeného království (23), Francie (14) a Spojených států (12).
ERC, zřízený Evropskou unií v roce 2007, je přední evropská organizace financující špičkový průkopnický výzkum. Financuje kreativní výzkumníky jakékoli národnosti a věku, kteří realizují projekty po celé Evropě. ERC nabízí čtyři základní grantové programy: Starting Grants, Consolidator Grants, Advanced Grants a Synergy Grants. Prostřednictvím svého doplňkového grantového programu Proof of Concept Grant pomáhá ERC příjemcům grantů překlenout propast mezi průkopnickým výzkumem a ranými fázemi jeho komercializace.
ERC je řízen nezávislým řídicím orgánem, Vědeckou radou. Maria Leptinová je předsedkyní ERC od listopadu 2021. Celkový rozpočet ERC na období 2021–2027 činí více než šestnáct miliard eur a je součástí programu Horizont Evropa, za který odpovídá Ekaterina Zaharieva, evropská komisařka pro start-upy, výzkum a inovace.
Šest projektů se bude realizovat v zemích, které dosud získaly relativně málo grantů ERC – v Polsku (tři), Česku (dva) a po jednom v Řecku, Portugalsku, Maďarsku a Rumunsku. Mezinárodní dosah grantů Synergy se odráží také ve skutečnosti, že přibližně 35procent financovaných projektů bude zahrnovat vědce se sídlem mimo EU a přidružené země, z nichž většina pochází ze Spojených států.