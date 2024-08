Rusové ničí ukrajinské umění, Ukrajinci se o něj zajímají o to víc

před 8 m minutami | Zdroj: ČTK , ČT24 , BBC , Atlantic Council , Chatham House , The New York Times

Redaktorka Rádia Svobodná Evropa Oksana Pelenská poukázala na to, proč je destrukce kultury obecně vnímána velmi citlivě. „Umění je velmi významná podstata národa. A když národ nemá čím podložit podstatu svých dějin, tak to znamená, že ten národ neexistuje,“ konstatovala.

Překladatelka a básnířka Marie Iljašenko – rodačka z Kyjeva – mluví o proměněné roli ukrajinských umělců. Zvýšenou literární produkci podněcuje potřeba autentického svědectví. „Působí jako vyslanci ve světě, vyprávějí to, co bylo zamlčeno, dělí se o historii Ukrajiny, cítí, že je to velice zodpovědné,“ uvedla v dřívějším rozhovoru pro ČT24.

„Abyste pochopili, co jste ztratili, musí vám to někdo vzít,“ vysvětlila vzepjetí ukrajinského zájmu o kulturu Nasťa Iščenková z muzea věnovaného ukrajinskému filozofovi a spisovateli Hryhoriji Skovorodovi. Zřízeno je v Charkovské oblasti v domě, kde myslitel v osmnáctém století žil, a patří k poničeným kulturním budovám. „Nespojujeme se kvůli agresi nebo hněvu, ale kvůli kulturním hodnotám, které každý z nás předá dalším generacím,“ řekla Iščenková stanici BBC.

Boom zažívá především poezie. Básníci se stali jedněmi z nejpopulárnějších hlasů v zemi, jejich verše odráží syrové emoce konfliktu. Jeden z nejznámějších ukrajinských spisovatelů Serhij Žadan, známý z překladů i českým čtenářům, zaplnil při večeru poezie sportovní stadion. To by bylo ještě před pár lety nemyslitelné. The New York Times zveřejnil informace od největšího ukrajinského knihkupeckého řetězce Ye, který hlásí, že v prvním roce války prodal dvaapůlkrát více knih současné poezie než v roce 2021.

Vláda dokonce zřídila web, kam mohou lidé vkládat své válečné verše, publikovány na ní jsou už deseti tisíce básní. Záliba v poezii má své historické kořeny, ukrajinské sebevědomí rostlo z tvorby básníků v čele s asi tím nejznámějším – Tarasem Ševčenkem.

Současná ukrajinská kultura, od poezie po populární hudbu, zažívá zlatý věk, potvrzuje think-tank Atlantic Council. „Uprostřed smrti a zkázy způsobené ruskou invazí se totiž Ukrajinci nebývalým způsobem hlásí ke své kultuře, historii a identitě. Od února 2022 přijaly miliony Ukrajinců ukrajinský jazyk do svého každodenního života. Ukrajinská historická vyprávění, která byla po generace potlačována silami ruského imperialismu, jsou nyní znovu objevována a mění vnímání toho, co znamená být Ukrajincem,“ uvádí.