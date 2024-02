Euromajdan byl o touze žít v normální evropské zemi, vůbec ne o Rusku, říká socioložka Onuchová

Druhou rovinou je, že Janukovyč, stejně jako všichni kandidáti ve volbách 2010, stavěli svou kampaň právě na tomhle, na obchodním sbližování s EU. Pak náhle porušil vlastní sliby. Mnozí začali mít pocit, že je blíž Rusku, než si byli ochotní připustit v roce 2010. Že na něj úspěšně tlačí Vladimir Putin a Ukrajina se opět vrací do geopolitické zóny vlivu Kremlu. To v mnoha lidech vyvolalo vážné existenční obavy. Obavy o Ukrajinu, její demokracii, její budoucnost.

Demonstrace pak proměnil brutální zásah policie. Z vašeho výzkumu vyplynulo, že demonstranti chtěli hlavně normální život. Jak ho chápali?

Touhu po normálním životě zaznamenali mnozí výzkumníci, třeba Natalia Chabanová nebo Kataryna Wolczuková. Celé to zní „žít jako normální evropská země / demokracie“. To Ukrajinci odpovídali v dotaznících opakovaně už od raných devadesátých let. Najdete mnohé, kteří stejná slova budou říkat dnes. A je to to samé, co svého času běžní občané říkali v Polsku, Česku, Slovensku a tak dál.

Existuje představa, jak normální, stabilní, demokratická, rozvinutá evropská země vypadá. Pro leckoho ve východní Evropě je archetypem Německo, pro někoho Británie, i když to je méně časté. Základem je přesvědčení, že v takové zemi je každodenní život jednodušší. Že tam nemusíte platit úplatky, abyste dostali dítě do školy. Že se tam můžete spolehnout na záchrannou síť sociálního systému. Že politika není ničivou bouří každých pět, sedm let. Život v normální evropské zemi je o demokracii, svobodě a právech občanů a skutečné odpovědnosti politiků. Jestli to tak skutečně je, nebo je to jen jakýsi mylný ideál, to už je jiný příběh.