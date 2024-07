Tisíce let staré zlato se vrátí na Krym, až odejdou Rusové. Zatím zůstává v Kyjevě

před 24 m minutami | Zdroj: ČTK , RFE , British museum , The Guardian , The Art Newspaper

Skytové byli kočovným kmenem, který od jedenáctého století před naším letopočtem do druhého století po Kristu obýval oblast střední Asie a východní Evropy. Mezi více než pěti sty vystavenými předměty jsou zlaté šperky, helmice, zbraně či nádoby.

Sbírku uloženou původně ve čtyřech krymských muzeích si zapůjčilo v roce 2013 Muzeum Allarda Piersona v Amsterdamu, aby ji mohlo představit na výstavě Krym: Zlato a tajemství Černého moře.

Rukojmí geopolitických sporů

Příslušné smlouvy podepsali Nizozemci s Ukrajinou. Jenže návrat zkomplikovala nelegální ruská anexe Krymu v roce 2014 a spor o to, kam by se sbírka měla vlastně vrátit. Moskva trvala na odvozu artefaktů do muzeí na anektovaný poloostrov, tedy de facto do ruských rukou. „Byl to zvláštní případ, kdy se kulturní dědictví stalo obětí geopolitického dění,“ poznamenal později ředitel amsterdamského muzea Els van der Plas.

Už prvoinstanční soud v Nizozemsku rozhodl, že kolekce zlatých předmětů se má odvézt na Ukrajinu. S vysvětlením, že na základě pravidel Organizace Spojených národů pro výchovu, vědu a kulturu (UNESCO) musejí být historické cennosti vráceny jako kulturní dědictví suverénnímu státu, což Krym není.