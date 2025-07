Maďarsko nevpustí do země rappery z Kneecap. Problémy měli i v Británii a Česku

Maďarské úřady zakázaly ve čtvrtek vstup do země irské skupině Kneecap, která měla vystoupit na hudebním festivalu Sziget. Úřady obvinily hiphoperské trio z nenávistných antisemitských projevů a z chvály palestinského teroristického hnutí Hamás. Kneecap v reakci označili vládu maďarského premiéra Viktora Orbána za autoritářskou. Kontroverze doprovázely vystoupení rapperů i na dalších festivalech, včetně českého Rock for People.

Později zveřejnil oficiální dopis imigračních úřadů, které kapele zakázaly na tři roky vstup do země s odůvodněním, že její přítomnost „by vážně ohrozila národní bezpečnost“ Maďarska.

„Maďarská vláda se rozhodla zakázat skupině Kneecap vstup do země a zabránit tak jejímu vystoupení na festivalu Sziget... kvůli antisemitským projevům a otevřené chvále Hamásu a Hizballáhu,“ oznámil ale ve čtvrtek mluvčí kabinetu Zoltán Kovács. Podotkl, že poskytnutí prostoru „těmto osobám normalizuje nenávist a teror a ohrožuje demokratické hodnoty“.

Festival Sziget se koná v Budapešti a přitáhne každoročně na ostrov na Dunaji stovky tisíc milovníků hudby, čímž se řadí k největším hudebním přehlídkám v Evropě. Letošní ročník se uskuteční od 6. do 11. srpna, Kneecap se měli na pódiu objevit v závěrečný den.

Kneecap zdůraznili, že žádný z jejích členů nebyl nikdy odsouzen za jakýkoli zločin v jakékoli zemi. „Je jasné, že toto je politické odvádění pozornosti a další pokus o umlčení těch, kteří nahlas upozorňují na genocidu proti palestinskému lidu,“ napsali a dodali, že budou „nadále bojovat za to, co je správné“.

Organizátoři: Sziget je svobodným místem

Maďarská vláda už dříve vyzvala organizátory Szigetu, aby Kneecap vyřadili ze seznamu vystupujících, což pořadatelé odmítli. Na zrušení koncertu apelovala také petice s podpisy stovek osobností maďarské hudební a kulturní scény, píše agentura AP.

Vládní rozhodnutí nevpustit kapelu do země označili zástupci festivalu za „zbytečný a politováníhodný“ krok. „Skupina nás ujistila, že jejich program není v rozporu ani s hodnotami festivalu Sziget, ani s maďarskými zákony,“ napsali v prohlášení.

Pořadatelé dále ujišťují, že odmítají nenávistné projevy, ale také chtějí účinkujícím garantovat právo na umělecké sebevyjádření. „Za posledních třicet let se Sziget stal svobodným a bezpečným místem setkávání různých kultur, hostil mezinárodně uznávané umělce i návštěvníky a díky své otevřenosti a kulturní rozmanitosti si získal mezinárodní uznání, čímž přispěl i k dobrému jménu Maďarska. Obáváme se, že dnešní rozhodnutí vlády o zákazu vstupu skupiny Kneecap může ohrozit nejen pověst Szigetu, ale i mezinárodní vnímání Maďarska,“ uvedli.

Federace židovských obcí se ozvala proti Rock for People

Sziget není prvním festivalem, který musí letos Kneecap jako hosta programu obhajovat. Rappeři vyvolali kontroverze i v Česku, kam je na 11. června pozval Rock for People. Proti koncertu v Hradci Králové protestovala Federace židovských obcí v ČR. Podle jejích zástupců kapela opakovaně vzbudila kontroverze otevřenou podporou extremistických a teroristických skupin a neskrývaným antisemitismem.

„Svoboda projevu má své limity. Glorifikace násilí, výzev k zabíjení a podpora organizací usilujících o likvidaci jiných národů do veřejného prostoru nepatří. Přítomnost Kneecap na vašem festivalu by byla nejen morálně nepřijatelná, ale i nebezpečná – vyslala by vzkaz, že je v pořádku normalizovat nenávist, antisemitismus a násilí,“ psalo se v dopise podepsaném vrchním rabínem Karolem Efraimem Sidonem a předsedou Federace židovských obcí v ČR Petrem Papouškem.