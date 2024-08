Svět se mění, Evropa se tomu ale nepřizpůsobuje, míní Hampl

Pandemie covidu-19 spoustu věcí změnila, Evropa tomu ale nepřizpůsobuje své politiky a priority, míní předseda Národní rozpočtové rady Mojmír Hampl. Jako příklad uvedl, že i nadále je významnou politikou Evropské unie dekarbonizace. „Byla nastavena v parametrech před covidovou krizí,“ upozornil ekonom v Interview ČT24. I to je podle něj jedním z důvodů, proč Spojené státy ekonomicky rostou, zatímco Evropa má problémy.

Když se podíváme na ekonomiku po sametové revoluci, byla tu tři období, kdy rostla „velmi slušně“, poznamenal dále. „Nejdříve na začátku transformace, po roce 1991, což skončilo s finanční krizí 1997 až 1998. Poté okolo vstupu do EU a pak v době kurzového závazku po roce 2013,“ připomněl s tím, že ani jednomu z těchto zmíněných období se nyní Česko růstově neblíží.

Dění v sousední zemi má na Českou republiku bezprostřední dopad, zdůraznil. „V Německu probíhá něco, čemu se říká deindustrializace. Model ‚vyrábíme pro celý svět a využíváme k tomu subdodavatele‘ evidentně naráží do zdi. Je to strukturální a dlouhodobá věc,“ vysvětlil Hampl. Česká republika o tom podle něj musí přemýšlet.

Co se týče ekonomického výhledu Česka, panuje spousta nejistot a problémů, upozornil Hampl. „Ne nutně cyklických, ale strukturálních, které souvisejí s děním v Evropě. Netýká se to jen Česka, dominantně se to týká Německa jako našeho hlavního obchodního partnera,“ ujasnil ekonom.

Problémem dle Hampla je, že Evropa tomu nezačala přizpůsobovat své politiky. „Protože dál je tou nejvýznamnější identitární politikou EU dekarbonizace, která byla nastavena v parametrech před covidovou krizí,“ poznamenal. Má proto obavu, že bude muset dojít ke změně priorit toho, do čeho chce Unie investovat. „Mám ale dojem, že tam ještě myšlenkově nejsme.“

Pandemie covidu-19 podle něj spoustu věcí změnila. Do covidové krize mělo Česko dojem, že v Evropě funguje celkem spolehlivě, že má levné energetické zdroje z Ruska, levný bezpečnostní „deštník“ Spojených států, za který neplatilo, podotkl. Kromě toho podle něj silně pokračovala globální dělba práce. „S covidem jsme začali všechny tyto tři věci ztrácet najednou,“ upozornil ekonom.

Češi jsou maniodepresivní národ, říká Hampl

Češi podle šéfa Národní rozpočtové rady mají skepsi ohledně budoucnosti ekonomiky, což se poté projevuje v investicích a souvisí to i se špatnou kondicí například stavebnictví. „Myslím, že to, co je aktuální bolestí Česka, je napříč ekonomikou rozlitá nedůvěra vůči budoucnosti,“ soudí.

„My jsme Češi – jsme maniodepresivní národ. Často si umíme situaci těmi očekáváními ještě zhoršit daleko za hranice toho, co by bylo zdravé,“ prohlásil. „Ale na druhou stranu se umíme z té deprese celkem rychle, třeba během čtvrtletí, dostat. To je dobrá zpráva,“ uzavřel.