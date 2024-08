Průmysl i stavebnictví jsou dál v útlumu

Průmyslová produkce v Česku v červnu zrychlila meziroční pokles na 3,4 procenta, v květnu se snížila o 3,2 procenta. V meziměsíčním srovnání byl výkon českého průmyslu o 0,7 procenta vyšší. Hodnota nových zakázek oproti loňskému červnu vzrostla o 4,1 procenta. Stavební výroba v Česku dál klesá. Vyplývá to z údajů Českého statistického úřadu.

„Meziroční pokles průmyslové produkce v červnu ovlivnila zejména vyšší srovnávací základna, a to především ve výrobě motorových vozidel a ostatních dopravních prostředků a zařízení. Pokračoval také dlouhodobý pokles ve výrobě strojů a zařízení a výrobě základních kovů, hutnictví a slévárenství,“ uvedla vedoucí oddělení statistiky průmyslu ČSÚ Veronika Doležalová.

Pokles zakázek pokračoval kvůli snížené poptávce a produkci ve výrobě strojů a zařízení a výrobě základních kovů, hutnictví a slévárenství.

Průměrný evidenční počet zaměstnanců v průmyslu se v červnu meziročně snížil o 2,1 procenta.

Analytici: Čekání na dobré zprávy se prodlužuje

Průmyslová výroba v červnu v meziročním srovnání klesla podle analytiků čtvrtý měsíc v řadě, tempo poklesu tak dále zrychluje. Mírný pokles českého průmyslu očekávají za celý letošní rok.

Červnová čísla potvrdila dřívější signály, že se tuzemský průmysl potýká se slabou výrobou a setrvává v recesi, uvedl hlavní ekonom České bankovní asociace Jakub Seidler. Pokud je podle něj na aktuálních číslech něco pozitivního, tak by to mohl být růst nových zakázek zejména ze zahraničí a skutečnost, že v příštích měsících odezní vysoká srovnávací základna u automobilů, takže by se meziroční čísla měla zlepšit.

„Čekání na dobré zprávy z průmyslu se dále prodlužuje. Po zoufalém květnu nastalo jen kosmetické zlepšení a od začátku letošního roku průmysl zůstává v červených číslech, když zatím stačil klesnout o 0,5 procenta,“ doplnil analytik Cyrrusu Vít Hradil. Proti výkonu z ledna 2020 před pandemií covidu-19 zaostává o 0,6 procenta a momentálně podle Hradila produkuje zhruba stejně jako v polovině roku 2017.

„Červnový pokles průmyslu není s ohledem vývoj měkkých ukazatelů v podobě sentimentu nebo Indexu nákupních manažerů PMI žádným překvapením,“ souhlasil analytik Banky Creditas Petr Dufek. Propad o 3,4 procenta je podle něj do jisté míry ještě docela dobrý výsledek, protože ve srovnání s květnem vlastně výroba mírně vzrostla.

Stavěly se méně domy i silnice

V útlumu je rovněž stavební výroba. V červnu zrychlil její meziroční propad na 10,2 procenta po květnovém poklesu o 6,8 procenta. Podobným tempem jako celé stavebnictví se snížila produkce pozemních i inženýrských staveb. V meziměsíčním srovnání byla česká stavební výroba nižší o 0,8 procenta.

V pozemním stavitelství, tedy stavbách budov, výroba proti loňskému červnu klesla o 10,4 procenta. Produkce v inženýrském stavitelství, kam spadá budování cest nebo telekomunikačních a energetických sítí, byla meziročně nižší o deset procent.

Zahájených a dokončených bytů bylo v červnu ale meziročně více, naopak o 5,6 procenta klesla orientační hodnota staveb, na které bylo v červnu vydáno stavební povolení, dosáhla hodnoty 41,2 miliardy korun.