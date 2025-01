Ministerstvo financí odhaduje, že HDP letos vzroste o 2,3 procenta

Případné zavedení desetiprocentních cel na dovoz evropského zboží do USA by podle Stanjury zpomalilo růst české ekonomiky zhruba o půl procentního bodu. „Vzhledem k tomu, že Spojené státy nejsou pro Česko tou nejdůležitější exportní zemí, je potenciální dopad menší než pro Německo,“ řekl Stanjura. Česko nicméně přesto dopad případných amerických cel pocítí, a to právě kvůli svému navázání na Německo, upozornil. „Je na evropských politicích, abychom vyjednali férové podmínky se Spojenými státy,“ dodal.

Dalším rizikem pro hospodářský růst může být slabší než očekávaný ekonomický výkon Německa. Dopad by ale byl zhruba ve výši jedné desetiny procentního bodu. Německá vláda tento týden zhoršila výhled letošního hospodářského růstu na 0,3 procenta, když ještě v říjnu odhadovala 1,1 procenta, tedy více než trojnásobek. Tuzemské ministerstvo financí při přípravě predikce očekávalo růst německého HDP o 0,7 procenta.