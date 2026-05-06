Ceny ropy i plynu se díky nadějím na dohodu USA s Íránem snižují

Ceny ropy i plynu se ve středu prudce snižují poté, co americký prezident Donald Trump signalizoval možnou dohodu o ukončení války s Íránem. Severomořská ropa Brent se tak vrátila pod hranici 100 dolarů za barel. Kolem 13. hodiny vykazovala pokles o více než deset procent a nacházela se v blízkosti 98,5 dolaru za barel. Klíčový termínový kontrakt na plyn s dodáním příští měsíc v obchodním uzlu Title Transfer Facility v Nizozemsku vykazoval pokles o zhruba jedenáct procent na 42 eur (asi 1020 korun) za megawatthodinu.
Americká lehká ropa West Texas Intermediate kolem středeční 13. hodiny ztrácela přes dvanáct procent, sestoupila tak pod 90 dolarů za barel.
Trump oznámil, že Spojené státy nakrátko přerušují operaci, při níž v Hormuzském průlivu doprovázely a chránily lodě ohrožované íránskou blokádou. Zdůvodnil to velmi pokročilými rozhovory s Íránem a snahou o dosažení dohody. Bílý dům se podle serveru Axios domnívá, že uzavření dohody o jednostránkovém memorandu o porozumění je na dosah, přičemž odpověď Teheránu na několik klíčových bodů by mohla přijít do 48 hodin.
Dohoda podle serveru počítá mimo jiné s moratoriem na íránské obohacování uranu, se zrušením amerických sankcí proti Teheránu a s uvolnění zmrazených íránských aktiv, jakož i s obnovením provozu v Hormuzském průlivu.
Lodní dopravu v Hormuzském průlivu ochromil konflikt na Blízkém východě, který koncem února odstartovaly americko-izraelské útoky na Írán. Průlivem běžně prochází asi pětina světových dodávek ropy.
Šéf Bílého domu v neděli oznámil zahájení operace s názvem Project Freedom (Projekt Svoboda), jejímž cílem je vojensky chránit obchodní lodě proplouvající Hormuzským průlivem.
V úterý večer amerického času (ve středu nad ránem SELČ) však Trump na své síti Truth Social uvedl že „na žádost Pákistánu a dalších zemí“ a také na základě „faktu, že byl dosažen velký pokrok směrem k úplné a konečné dohodě s představiteli Íránu“ bude Projekt Svoboda „nakrátko pozastaven, abychom viděli, zda je možné dokončit a podepsat dohodu či ne“.