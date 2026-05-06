Ceny ropy i plynu se díky nadějím na dohodu USA s Íránem snižují


před 1 hhodinou|Zdroj: ČTK

Ceny ropy i plynu se ve středu prudce snižují poté, co americký prezident Donald Trump signalizoval možnou dohodu o ukončení války s Íránem. Severomořská ropa Brent se tak vrátila pod hranici 100 dolarů za barel. Kolem 13. hodiny vykazovala pokles o více než deset procent a nacházela se v blízkosti 98,5 dolaru za barel. Klíčový termínový kontrakt na plyn s dodáním příští měsíc v obchodním uzlu Title Transfer Facility v Nizozemsku vykazoval pokles o zhruba jedenáct procent na 42 eur (asi 1020 korun) za megawatthodinu.

Americká lehká ropa West Texas Intermediate kolem středeční 13. hodiny ztrácela přes dvanáct procent, sestoupila tak pod 90 dolarů za barel.

Trump oznámil, že Spojené státy nakrátko přerušují operaci, při níž v Hormuzském průlivu doprovázely a chránily lodě ohrožované íránskou blokádou. Zdůvodnil to velmi pokročilými rozhovory s Íránem a snahou o dosažení dohody. Bílý dům se podle serveru Axios domnívá, že uzavření dohody o jednostránkovém memorandu o porozumění je na dosah, přičemž odpověď Teheránu na několik klíčových bodů by mohla přijít do 48 hodin.

Dohoda podle serveru počítá mimo jiné s moratoriem na íránské obohacování uranu, se zrušením amerických sankcí proti Teheránu a s uvolnění zmrazených íránských aktiv, jakož i s obnovením provozu v Hormuzském průlivu.

Lodní dopravu v Hormuzském průlivu ochromil konflikt na Blízkém východě, který koncem února odstartovaly americko-izraelské útoky na Írán. Průlivem běžně prochází asi pětina světových dodávek ropy.

Šéf Bílého domu v neděli oznámil zahájení operace s názvem Project Freedom (Projekt Svoboda), jejímž cílem je vojensky chránit obchodní lodě proplouvající Hormuzským průlivem.

V úterý večer amerického času (ve středu nad ránem SELČ) však Trump na své síti Truth Social uvedl že „na žádost Pákistánu a dalších zemí“ a také na základě „faktu, že byl dosažen velký pokrok směrem k úplné a konečné dohodě s představiteli Íránu“ bude Projekt Svoboda „nakrátko pozastaven, abychom viděli, zda je možné dokončit a podepsat dohodu či ne“.

Sněmovna ve středu měla na mimořádné schůzi, kterou svolaly koaliční strany, schvalovat v závěrečném kole vládní novelu upravující veřejné rozpočty a sestavování státního rozpočtu. Opozice, jejíž zástupci se obávají rozvolňování pravidel rozpočtové odpovědnosti a skrytého zadlužování, ale zahájení schvalování předlohy zamezila. Od 18:00 by měli poslanci pokračovat v debatě o postoji ke sjezdu Sudetoněmeckého krajanského sdružení v Brně.
Menší zdravotní pojišťovny letos dostanou celkem zhruba 7,9 miliardy korun z Všeobecné zdravotní pojišťovny (VZP), která v uplynulých letech měla zvýšený zisk kvůli platbám státu za ukrajinské uprchlíky. Senát ve středu toto přerozdělení schválil kvůli stabilizaci systému zdravotního pojištění. Senátoři odmítli snížení odvodů živnostníků na sociální pojistné zpětně na loňskou úroveň. Změnu ale podpořil jen jeden ze tří senátních výborů, které úpravu projednávaly. Horní komora možná odloží schvalování novely, která má zejména lidem se zrakovým postižením zvýšit komfort při volbách s výjimkou komunálních.
Inflace vzrostla na 2,5 procenta. Podle analytiků bude zrychlovat

Meziroční inflace v Česku letos v dubnu zrychlila na 2,5 procenta z březnových 1,9 procenta. Je tak nejvyšší od loňského října. Vyplývá to z předběžného odhadu Českého statistického úřadu (ČSÚ). Konečnou hodnotu dubnové inflace zveřejní statistici 13. května. V minulosti pokaždé odhad potvrdili. Analytici uvádí, že za zrychlením inflace stojí vyšší ceny pohonných hmot. Do jiných kategorií spotřebního koše se vyšší ceny paliv promítnou se zpožděním, další zrychlení inflace se tak podle nich dá očekávat.
Bilance: Bez cizinců se už česká ekonomika neobejde

Už více než deset procent obyvatel Česka tvoří cizinci. A zatímco firmy volají po dalších pracovnících pro provozy 24/7 i dopravu, firmy čelí byrokratickým průtahů a omezeným kapacitám úřadů. Analýza pořadu Bilance navíc ukazuje na fenomén „brain waste“ – tisíce vysokoškolsky vzdělaných uprchlíků pracují u pásu, protože jejich hlubší integrace není dotažená.
Akcie firmy CSG prudce oslabily po zprávě zpochybňující její obchodní model

Akcie zbrojařské společnosti Czechoslovak Group (CSG) podnikatele Michala Strnada v pondělí oslabují. Reagují tak na zprávu firmy Hunterbrook zpochybňující obchodní model CSG, napsala agentura Bloomberg. Během dne se akcie CSG na amsterdamské burze propadly až o 26 procent, později však zhruba polovinu ztrát smazaly. CSG uvedla, že se závěry a tvrzeními ze zprávy firmy Hunterbrook důrazně nesouhlasí.
PRE od května zdražila fixované ceníky energií, reagovala na růst tržních cen

Pražská energetika (PRE) od května zvýšila ceny svých fixovaných produktů elektřiny i plynu. Reaguje tím na růst cen energií na světových trzích. Zdražení se týká nových smluv se závazkem, u nichž si zákazníci připlatí v průměru několik stovek korun za rok. Pro klienty se smlouvou na dobu neurčitou nebo s dohodou o fixaci cen, kterou uzavřeli už dříve, se nic nemění. Dodávky energií v důsledku blízkovýchodní krize v minulých týdnech zdražovali i někteří další dodavatelé.
Vláda schválila opětovné zavedení elektronické evidence tržeb

Elektronická evidence tržeb (EET) se zřejmě od ledna 2027 vrátí. Návrh na její znovuzavedení schválila vláda, řekla ministryně financí Alena Schillerová (ANO). Návrh, který nyní projedná parlament, by měl podle kabinetu přinést do veřejných rozpočtů 14,4 miliardy korun ročně. Součástí návrhu jsou i daňové změny, mimo jiné obnovení některých slev zrušených předchozí vládou a úprava daně z přidané hodnoty (DPH).
