Ztracené roky, říká o komunismu Němcová. Podle Horáčka a Raise se měla strana zakázat

Senátorka Němcová říká, že není schopna pochopit nostalgii po komunistickém režimu. „Těch 37 let, které jsem tam odžila, jsou prostě ztracenými roky,“ vzpomíná.

„Podíváme-li se na to, co s námi komunismus udělal, tak máme nejlepší laboratoř, a to je Německo, to bylo rozdělené“ dodává Němcová. A rozdělenost je podle ní patrná i dnes – jak v hodnotových otázkách, tak v otázkách volebních preferencí. „Je pořád odlišitelné to, jak se chovají – řekla bych – s daleko větší úctou a s daleko větší vážností k demokratickému systému lidé na Západě, a jak se k němu chovají ti na Východě,“ pokračovala.

„Jsem přesvědčena, že tahle rakovina, kterou do nás komunistický režim vložil, tak pořád ještě funguje, je strašlivě devastující,“ usoudila.