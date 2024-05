Změny jsou na cestě, ujišťuje lékaře ministerstvo. Těm vadí i nelegální přesčasy

ČT24

, mvr

před 3 h hodinami | Zdroj: ČT24

Události, komentáře: Náměstek ministra zdravotnictví Václav Pláteník a viceprezident České lékařské komory Jan Přáda komentují lékařské protesty (zdroj: ČT24)

Lékaři zvažují další protesty. Kritizují ministerstvo zdravotnictví, že neplní prosincovou dohodu, která jim sice zajistila růst výdělků až o patnáct tisíc korun, ale chybí jim změny v zákoníku práce, které by je zbavily množství často nelegálních přesčasů. Náměstek ministra zdravotnictví Václav Pláteník (KDU-ČSL) v Událostech, komentářích ujistil, že slíbené zákony už jsou na cestě. Viceprezident České lékařské komory (ČLK) Jan Přáda ale kritizuje komunikaci mezi ministerstvem, komorou a odbory.

Resort má za to, že všechno, na čem padla dohoda, se postupně plní, lékaři ale tvrdí opak. Pláteník řekl, že ani jedna strana nelže. „Dohoda obsahuje pět článků, 21 úkolů pro nás jako pro ministerstvo a něco pro lékaře. Z těch 21 úkolů je drtivá většina splněna, nebo je plněna průběžně. Co zbývá, a na to lékařská komora a odbory upozorňují správně, jsou dvě legislativní změny – zákoník práce a samostatný zákon o odměňování ve zdravotnictví,“ přiblížil. Doplnil, že zákoník práce bude načten do konce června, zákon o odměňování lékařů pak zveřejní ministerstvo v pátek 24. května. Přáda ale upozornil, že nejde pouze o financování, ale i o organizační změny v českém zdravotnictví. „Je pravdou to, že mnohé věci byly naplněny, ty nejjednodušší jsou paradoxně ty, které se týkají financování. Peníze do zdravotnictví přitekly a k drtivé většině zdravotníků se opravdu dostaly,“ uvedl. Kritizuje ale komunikaci mezi ministerstvem a lékaři. „My víme, že teď v půlce roku nemůže být splněno všechno, ale je potřeba vidět nějaké mezikroky,“ dodal.

Podle Pláteníka proběhla dvě jednání, na kterých obě strany představily své vize. „Některé se ale značně odlišují. Některé návrhy se skutečně prakticky vylučují – například odbory požadují, aby se i v soukromých nemocnicích odměňovalo na základě vládních tabulek tak jako ve státních nemocnicích. To je pochopitelně pro řadu zaměstnavatelů nepřijatelné,“ řekl. Dodal, že ani na druhém jednání nikdo ze svých stanovisek neustoupil. „Je samozřejmé, že subjektů, které jednají, je třeba deset, jsou to zástupci různě velkých nemocnic nebo pojišťoven. Každý má zájmy jiné a protínají se v jiných záležitostech. To bylo očekávatelné. Já pevně věřím, že tam manévrovací prostor pro nějaký středobod je, abychom se domluvili. Nicméně to bychom nějaký návrh museli obdržet, což pevně věřím, že by se mělo stát tento pátek,“ reagoval Přáda. Dostanou politici „do kožichu“? Prezident ČLK Milan Kubek přitom slibuje mnohem větší protesty ve zdravotnictví než ty, které byly slíbeny a nakonec se nekonaly. Mají je pocítit politici, ale ne pacienti. Konkrétně řekl, že „politici dostanou do kožichu“. „Já teď nemůžu ze strategických důvodů říct, jaké by byly scénáře, pevně doufám, že nebude žádný,“ ujistil Přáda. Pláteník Kubkovy výroky zkritizoval. „Jednání, zejména ze strany odborů, jsou velmi náročná. Podobná vyjádření, že politici dostanou do kožichu, jsou podle mě přes čáru, zejména s ohledem na situaci na Slovensku, když vezmeme v potaz, že i zemědělští odboráři ruší protesty,“ poznamenal.