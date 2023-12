Konec nejistoty v nemocnicích. Zástupci vlády a zdravotníků podepsali dohodu o platech

Zástupci vlády a zdravotníků podepsali dohodu s Všeobecnou zdravotní pojišťovnou, která by měla ukončit prosincový protest lékařů. Jejich krok v některých nemocnicích výrazně omezil provoz, byla odložena plánovaná vyšetření nebo operace. Viceprezident České lékařské komory Jan Přáda po podpisu dohody lékaře v nemocnicích vyzval, aby výpovědi z přesčasové práce stáhli.

Premiér Petr Fiala (ODS) zdůraznil, že 9,8 miliardy korun na nárůst platů a mezd jde ze systému veřejného zdravotního pojištění. „Nejsou to peníze, které by šly navíc ze státního rozpočtu. Jsou to peníze, které v tom systému byly, jenom garantujeme, že půjdou na platy a mzdy,“ prohlásil Fiala před podpisem dohody. Při jednáních podle něj ale nešlo jen o platy a mzdy zdravotníků, ale také o pracovní podmínky a vzdělávání. „Zohledňují náročnost práce lékařů a zdravotníků, ale také nutnost se dále vzdělávat,“ dodal.

„Výsledkem je dohoda, v níž každý musel z něčeho slevit, každý musel ustoupit. Ale díky tomu se dá očekávat, že bude naplněna," poznamenal prezident České lékařské komory Milan Kubek. Dává podle něj čas na přípravu dalších změn.