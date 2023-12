Lékařské odbory páteční dohodu o růstu platů podpoří. Některé nemocnice jsou ale proti

Pokud nenastanou další změny, budou lékaři protestovat dál

Podle Lékařského odborového klubu zásadní změny nastanou až od ledna 2025, kdy by měl začít platit samostatný zákon o odměňování zdravotníků, který přislíbil ministr zdravotnictví Vlastimil Válek (TOP 09). Podle odborů by měl garantovat odměnu pro lékaře podle kvalifikace na 1,5 až trojnásobku průměrné mzdy za základní pracovní dobu bez přesčasové práce. „Pokud ze strany vlády nebudou patrné kroky k uvedení těchto změn do praxe ve stanoveném termínu, bude LOK iniciovat další protestní akce, a to v podstatně větším rozsahu,“ doplnili odboráři.

Podle Engla je dohoda pro některé lékaře zklamáním kvůli řadě nesplněných požadavků. „Vadí jim především, že výsledek není takový, jaký očekávali. Jde hlavně o celkovou částku. Druhým důvodem je to, že se o peníze dělí s nelékařskými zaměstnanci v nemocnicích. Mají pocit, že nepřispěli k vyhrocení situace,“ vysvětlil šéf lékařských odborů.