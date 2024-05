Zdravotnictví není perpetuum mobile, zdůraznil Kubek. Kromě financí jsou podle expertů problémem i chybějící lékaři v regionech

Podle Pafka je problémů v českém zdravotnictví mnoho – jedním z nich je i určité nadužívání péče. „V České republice je průměrně na jednoho obyvatele jedenáct návštěv lékaře během roku, v západní Evropě, kam se díváme, je to mezi sedmi až osmi návštěvami za rok,“ upozornil.

Pafko zmínil, že v Česku podle OECD připadá asi 3,5 lékaře na tisíc obyvatel – lékařů je tedy podle něj dost, druhá otázka je ale jejich distribuce. „Jsou lokality, kde je lékařů hodně, jsou lokality, kde je lékařů málo, to tak je, ale absolutně je v České republice více než 45 tisíc lékařů a více než osmdesát tisíc zdravotních sester,“ vyčíslil.

Také podle Štěrby není počet zdravotníků tím nejpalčivějším problémem. Co se týče odborníků v regionech, upozornil, že pokud zdravotníkovi chybí v oblasti dobré zázemí, jako je například kultura či kvalitní školy pro děti, nepřiláká ho ani sebelepší finanční odměna. „My se na to musíme podívat i v kontextu jakéhosi rozvoje regionů. A když napříč Českou republikou zajistíme, aby rozdíly v kvalitě života nebyly tak velké, tak si myslím, že potom to pomůže v konečném důsledku i zdravotnictví,“ věří.

Kubek v otázce rozložení lékařů vítá snahy krajů a měst přitáhnout mediky, aby se vrátili do rodného města. „Ať už jsou to motivace finanční nebo jakékoliv jiné, rozhodně je snazší přimět někoho, aby se vrátil tam, kde vyrostl, než přesvědčovat někoho z velkého města, aby odešel na venkov – pokud tam nenašel partnera či partnerku,“ řekl.