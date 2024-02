ŽIVĚ: Poslanci budou hlasovat o zavedení funkčního období pro vedoucí státní zástupce

Novela trestního zákoníku předpokládá opuštění pojetí znásilnění jako silou vynuceného pohlavního styku. Nahrazuje je konceptem pohlavního styku nesouhlasného, na čemž panuje v dolní komoře v podstatě všeobecná shoda. Poslanci by se měli věnovat v prvním čtení také dalším vládním návrhům, a to například na posílení advokátní mlčenlivosti a na omezení rozhodování soudů v senátech s laickými přísedícími.

Znásilnění bývá opakované, systém to tak ale nebere, vadí Urbanové. Malá chce debatu o trestní politice

K poslanecké novele občanského zákoníku o zakotvení manželství i pro homosexuály budou moci zákonodárci předkládat pozměňovací návrhy. Ve hře zřejmě budou opět úpravy, podle nichž by se svazek dvojice lidí stejného pohlaví nazýval partnerstvím, nikoli přímo manželstvím. Různí se názory na to, jaká práva by tyto páry měly mít. Jde zejména o práva k dětem. Ústavně-právní výbor se již dříve nepřiklonil k žádnému z takových pozměňovacích návrhů a nepodpořil ani původní podobu předlohy.