Vztek je přirozený, je potřeba s ním pracovat, říká terapeutka k dětským emocím

Terapeutka si myslí, že to je něco, co by mohl nabídnout kterýkoliv dospělý. „Snažíme se zkrátka zprostředkovat to, že cítit vztek je přirozená věc, která je v pořádku. Dále se pokoušíme porozumět tomu, odkud ty emoce pocházejí, proč je pociťují a jak se jich zbavit tak, aby nikomu neublížily,“ sdělila Stodolová.

Univerzální odpověď na to, jak se vzteku zbavit, se podle terapeutky hledá těžko. „V první řadě je potřeba dát najevo, že si emocí dětí všímáme. Dále přistupujeme ke každému jinak, ale cílem je dojít k porozumění toho, co v dané chvíli jedinec potřebuje. Může jít o fyzickou bolest, osamělost nebo třeba konflikt s druhým člověkem – a všechny ty různé problémy se samozřejmě řeší jinak.“

Škola po prázdninách nemusí být náročná pro každého

Začátek školního roku je typicky pro děti složitým a stresovým obdobím. Podle terapeutky to ale nemusí platit pro všechny, záleží na typu dítěte. „Některé jsou zranitelnější, citlivější, nebo třeba nemají tak rozvinuté sociální dovednosti. Pro ty je to opravdu veliký stres. Naopak pro jiné to tak být nemusí a třeba se těší, až budou znovu ve školním kolektivu,“ nastínila Stodolová.

Vedoucí terapeutického týmu říká, že počet mladých lidí s mentálními problémy roste, ale zároveň se o tomto tématu více mluví. „Povědomí o této problematice roste, více si toho všímáme. Ale zároveň dnešní svět přináší mnoho situací, kdy mladí zažívají více stresu (než dříve).“ Není ovšem schopna tyto trendy potvrdit na základě čísel, jelikož její program funguje prvním rokem.