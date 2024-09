Výuka po útoku nožem v Domažlicích pokračuje. Učitelé odpovídali dětem na dotazy

Základní škola Komenského 17 v Domažlicích se vzpamatovává z úterního útoku, při kterém jedna z žákyň druhého stupně podle policie pobodala dva spolužáky. Jejich zranění nejsou vážná, v tuto chvíli jsou už v domácí péči. Výuka na základní škole ve středu už pokračuje v běžném režimu, je pouze upraven rozvrh na druhém stupni. V rámci první hodiny učitelé s dětmi incident probírali a odpovídali na jejich dotazy. Ředitel školy Ivan Rybár řekl, že s dívkou, která nožem zaútočila na spolužáky, škola v minulosti pracovala, nic ale nenasvědčovalo tomu, že by se měla dopustit takto agresivního činu.

Rybár ve vysílání ČT24 ve středu ráno prohlásil, že je hrdý na své pedagogické kolegy, kteří v době incidentu ve škole pomáhali. Domažlická škola má dvě budovy, v jedné z nich, kde je druhý stupeň, byla výuka hned po události přerušena. „Výuka na prvním stupni (ve druhé budově) pokračovala dál,“ popsal Rybár.

Výuka na škole už nyní pokračuje v běžném režimu. Podle ředitele však byl upraven rozvrh na druhém stupni. „První dvě hodiny jsou třídní učitelé ve svých třídách. Tu první věnují včerejší (úterní) mimořádné události. Měli by děti poučit a incident s nimi probrat, měli by také odpovídat na otázky dětí. Druhá hodina je běžná třídnická,“ přiblížil. Výuka byla také zkrácena do 12:30.