Vznikající vláda by mohla nová pravidla sněmovny předložit do konce roku

Vznikající koalice chce změnu pravidel jednání sněmovny, předložit by ji mohla ještě do konce roku. První návrh už mají politici připravený – řeší například časové limity pro vystoupení poslanců. O parametrech chtějí jednat i s nastupující opozicí, s níž se mají sejít ve středu odpoledne. Široká shoda se rýsuje u omezení pro takzvaná přednostní práva.
Poslanci v jednacím sále během minulého období strávili 2244 hodin. Víc než čtvrtinu z toho ale místo zákonů věnovali právě debatě o programu.
Celkově šlo o 614 hodin, tedy výrazně více než dřív. V předchozím volebním období to bylo 175 hodin, v období mezi lety 2013 a 2017 pak 163 hodin. Při úplném začátku schůze totiž ani pro řadové poslance neplatí časové omezení. Je to jedna z věcí, co do budoucna může být jinak.
Změny by se měly týkat i takzvaných přednostních práv, která mají předsedové stran a klubů nebo členové vlády. Nově by pro tato vystoupení mohl platit časový limit.
S tím počítaly i dva návrhy koaličních poslanců, které ale minulá sněmovna neprojednala. Předloženy byly až letos. Vznikající nová koalice z nich teď částečně vychází.
Řešit se bude i třetí čtení
Předsedkyně poslaneckého klubu ANO Taťána Malá oznámila, že návrh mají. „Bude se to týkat i přednostních práv, budeme se bavit o možnosti třetích čtení, aby se mohlo hlasovat i jindy než jen ve středu a v pátek dopoledne. Jsou to různé věci, různé kombinace,“ řekla.
Poslanci chtějí, aby změna v praxi fungovala brzy. Někteří připouští i dřívější předložení než do konce roku. A ke změnám se kloní i SPD, i když dřív bylo proti.
„Ta poptávka existuje od všech parlamentních stran, od prezidenta, Ústavního soudu,“ vysvětlil šéf poslaneckého klubu SPD Radim Fiala. Hnutí je podle něj otevřené debatě. „V každém případě asi dojde k úpravě řečnických dob,“ myslí si Fiala.
Zapojí se i opozice
O možných změnách chce vznikající koalice jednat, a to i s budoucí opozicí. Ta některé podpoří. Autor jednoho z původních návrhů dál mluví o možném omezení přednostních práv z hlediska času i počtu.
„Vystoupit sedmkrát za sebou po půlhodině, to by asi nefungovalo,“ míní předseda poslaneckého klubu ODS Marek Benda s tím, že změna by sněmovnu mohla zefektivnit. Hovoří o půlhodině či hodině.
To připouští i další poslanci. Zároveň dodávají, že i přes shodu na některých parametrech nemusí být jejich podpora automatická. Záležet bude na konkrétním znění.
„Určitě by nebyla dobrá varianta, kdybychom nedali možnost vystoupit každému jednotlivému poslanci – to mluvím za sebe – protože jsou nějaké alternativy, že se dá penzum času a klub rozhodne,“ říká šéfka poslaneckého klubu STAN Michaela Šebelová.
Vlastní verzi už předložili Piráti. Ta také počítá s omezením pro přednostní práva. Nejbližší schůze se ale ještě budou řídit současnými pravidly. Třetí v pořadí začne příští týden.