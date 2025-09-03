Vláda se zabývala bitcoinovou kauzou, ministerstvo podepsalo dohodu s kupci

Vláda se ve středu seznámila s manažerským shrnutím auditní zprávy k bitcoinové kauze. Premiér Petr Fiala (ODS) také oznámil, že ministerstvo spravedlnosti podepsalo dohodu s lidmi, kteří od státu vydražili bitcoiny. „Dohoda je férová pro obě strany a díky ní se vyhneme možným vleklým právním sporům," uvedl. Na program na podporu Ukrajiny vláda vyčlenila pro roky 2026 až 2030 na každý rok jednu miliardu korun.
Ministerstvo spravedlnosti podepsalo dohodu s kupci bitcoinů, které státu daroval obviněný Tomáš Jiřikovský. Premiér označil dohodu za férovou pro obě strany, stát se podle něj díky ní vyhne možným vleklým právním sporům. Zdůraznil také, že stát o nic nepřišel. Dodal, že vláda v otázce bitcoinového daru jednala rychle, transparentně a příkladně.
Premiér informoval, že kabinet se seznámil s manažerským shrnutím auditní zprávy, kterou nechala u externí firmy Grant Thornton vypracovat ministryně spravedlnosti Eva Decroix (ODS). Olomoucké vrchní státní zastupitelství, které Jiřikovského kauzu dozoruje, nedoporučilo s ohledem na trestní řízení zveřejnit kompletní zprávu. „Toto doporučení musí paní ministryně respektovat a my všichni také,“ konstatoval Fiala. Kvůli spornému přijetí miliardového bitcoinového daru rezignoval předchůdce Decroix Pavel Blažek, který také pozastavil své členství v ODS.
Státu zůstal v držení celkový objem přijatého bitcoinového daru, ať už v kryptoměně, nebo penězích, uvedla Decroix. S kupci vypořádala náhradu škody.
Vláda se shodla na tom, že k návrhu na sledování on-line komunikace lidí (chat control podle návrhu Evropské komise) by Česká republika měla v Evropské unii zaujmout negativní stanovisko, nikoli se pouze zdržet, jak zamýšlela dříve. Minulý týden předseda vlády uvedl, že Česko bude v EU hledat partnery pro zabránění schválení návrhu a snažit se utvořit blokační menšinu. O návrhu se má hlasovat v říjnu.
„Diskutovali jsme o tom, že vzhledem k aktuálnímu vývoji by bylo dobré změnit původní pozici České republiky, která byla zdržet se, na negativní stanovisko. Že bychom hlasovali proti tomuto záměru," řekl nyní premiér. Novým stanoviskem Česka se bude zabývat Vládní výbor pro EU na příštím jednání, dodal Fiala.
Kabinet také schválil, že země nakoupí německé tanky Leopard 2A8. V první fázi pořídí 44 velitelských a bojových tanků za 34,25 miliardy korun včetně DPH.
Ministerstvo obrany koupí ruční zbraně od společnosti Česká zbrojovka v hodnotě až 4,26 miliardy korun bez DPH. Pořídí pušky CZ BREN 2, podvěsné granátomety i pistole, a to včetně příslušenství. Zakázku ve středu projednala vláda, uvedla po jednání ministryně obrany Jana Černochová (ODS).
Prodej kratomu bude regulován
Kabinet také zařadil kratom na nový seznam psychomodulačních látek, u nichž je možný regulovaný prodej. Kabinet schválil nařízení, které soupis méně rizikových substancí s možností prodeje za přísných podmínek upravuje. Ministerstvo zdravotnictví původně navrhovalo zapsat na seznam vedle kratomu i konopí do jednoho procenta THC. Vláda projednávání v polovině února přerušila s tím, že vyčká na notifikaci od Evropské komise. Ta se zařazením konopí nesouhlasila, kratom potvrdila. Kratom a jeho extrakt se na nový soupis prodejných substancí dostaly jako první látky.
Kratom pochází z tropické rostliny, používá se jako prášek. V malém množství stimuluje a může mít i léčivé účinky, ve velkých dávkách utlumuje. Podle expertů patří mezi substance s nízkým rizikem. Ministerstvo zdravotnictví v podkladech k nařízení uvedlo, že kratom a jeho extrakt nepředstavují závažnou hrozbu pro veřejné zdraví a společnost. Z původně navrhovaného seznamu psychomodulačních látek resort po skončení evropské notifikace konopí vypustil a ponechal v něm jen kratom a jeho extrakt.
Pravidla prodeje substancí s nízkým rizikem upravuje od letoška zákon o psychomodulačních látkách. Ty si budou moci dospělí koupit ve specializovaných prodejnách, kam nesmějí děti. E-shop mohou mít jen kamenné obchody. Prodej v automatech je zakázaný. Zboží se bude kontrolovat. Zákazníci by měli od prodejců dostat informace o složení a doporučených dávkách. Podnikatelé s látkami musí mít licence.
Na podporu Ukrajiny má jít příštích pět let každoročně miliarda korun
Na program na podporu Ukrajiny vláda vyčlenila pro roky 2026 až 2030 na každý rok jednu miliardu korun. Po středečním jednání kabinetu to oznámil ministr zahraničí Jan Lipavský (nestr., kandiduje za Spolu). V letech 2026 až 2028 má dostat vždy půl miliardy korun Národní rozvojová banka na spolufinancování evropských projektů či na záruky. Dalších 500 milionů korun ročně má jít na bilaterální humanitární, stabilizační a rekonstrukční projekty, včetně pomoci ukrajinským uprchlíkům v Moldavsku.
Na program na humanitární, stabilizační, rekonstrukční a hospodářskou pomoc Ukrajině bylo v letech 2023 až 2025 vyčleněno vždy 500 milionů korun. O penězích na program se přitom dříve vedly debaty, server Seznam Zprávy v červenci uvedl, že podle jeho zdrojů návrh blokuje ministerstvo financí.
Vláda schválila investiční pobídky pro sedm projektů, řekl ministr průmyslu a obchodu Lukáš Vlček (STAN). Podpora bude formou slev na dani, přínos do státního rozpočtu se očekává 24 miliard korun.