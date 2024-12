Vláda schválila zvýšení platů ve veřejné sféře

Vláda schválila, že se většině zaměstnanců státu a veřejných služeb od ledna zvýší platový tarif o 1400 korun. V pořadu Press klub rádia Frekvence 1 to řekl ministr práce Marian Jurečka (KDU-ČSL). Na navýšení tarifů o 1400 korun se kabinet dohodl začátkem října s odboráři. Předáci pak s částkou spokojeni nebyli.

„Zvýšení do určité míry kopíruje i růst, který je v soukromé sféře. Nicméně je férové přiznat, že takto to nebylo v těch předchozích dvou letech,“ zmínil již dříve ministr.

„Já mohu říct jen tu jednu dílčí část, která je už opravdu schválená. To je těch 1400 korun navíc pro segment veřejné a státní správy, což znamená, že pro lidi s těmi nejnižšími tarify je to zvýšení skoro o dvanáct procent meziročně, u lidí s nejvyššími tarify kolem dvou procent,“ uvedl Jurečka s tím, že jednání vlády stále pokračuje.

Učitelům by se měl tarif podle předpisu od ledna zvednout o sedm procent. Jurečka ale neupřesnil, zda kabinet zvýšil základ výdělku pedagogů o navrhovaných sedm procent. Nařízení vlády upravuje i zaručené platy či některé příplatky.

Podle návrhu státního rozpočtu, který v úterý podepsal prezident Petr Pavel, má jít příští rok na platy zhruba o 20 miliard korun více než letos. V průměru si mají státní zaměstnanci polepšit přibližně o tři tisíce. Hrubý výdělek má stoupnout na více než 47 tisíc korun. Představuje to růst o 6,8 procenta.

„Vzhledem k tomu, co se tady odehrávalo v posledních letech, jak je na tom kupní síla našich občanů, tak si myslím, že nárůst sedm procent je adekvátní k tomu, jak bylo to minulé období z hlediska tlaku a inflace,“ vyjádřil se v Interview ČT24 předseda OS KOVO Roman Ďurčo.

Ďurčo se ale obává toho, že by i přes sliby z vlády došlo k uzákonění výpovědi bez udání důvodu, a uvedl, že jsou odbory připravené uspořádat v takovém případě protesty. „Jsme ochotni se o tom bavit, pokud se začneme bavit o nějakém například čtyřiadvacetiměsíčním odstupném. To by mohlo být pro zaměstnance z hlediska jistot daleko lepší,“ řekl.