Vláda projedná svůj legislativní plán, probrat by mohla i požár v Pardubicích


před 58 mminutami|Zdroj: ČTK

Ke svým legislativním plánům na letošní rok se v pondělí vrátí vláda Andreje Babiše (ANO). Před měsícem ministři projednávání dokumentu přerušili, protože premiérovi vadilo, že ho kabinet dostal k projednávání s rozpory mezi jednotlivými připomínkovými místy. Vláda se pravděpodobně bude zabývat i pátečním požárem v pardubické hale firmy, která mimo jiné vyrábí drony pro Ukrajinu. Policie požár prověřuje pro podezření na teroristický útok, v pátek se kvůli němu sešla i Bezpečnostní rada státu.

Kabinet má na programu také dvojici poslaneckých novel ministra práce Aleše Juchelky (ANO), které se týkají rodičovského příspěvku před porodem či příspěvků na mobilitu. Obě vláda pravděpodobně podpoří.

Ministři projednají i novelu občanského soudního řádu, podle které by adresáti zneužívajících nebo bezdůvodných žalob namířených proti svobodě projevu získali větší právní ochranu. Týká se to například novinářů.

Zbrojovka po požáru v Pardubicích očekává škody ve stamilionech
Následky požáru v areálu zbrojní firmy LPP Holding v Pardubicích (20. března 2026)

Vláda projedná i změny ve fungování svého výboru pro Evropskou unii, dokumenty k potenciální výměně českých pronajatých území v německém přístavu Hamburk či budoucnosti areálu zámku Štiřín.

Podle Strakovy akademie je na programu i memorandum o prohloubené spolupráci mezi českou a slovenskou vládou. Ty se sejdou příští úterý na zámku Nová Horka na Novojičínsku po delší pauze poté, co konání společných jednání přerušila předchozí vláda Petra Fialy (ODS) kvůli odlišným názorům na klíčová zahraniční témata.

Před zasedáním kabinetu se na úřadu vlády jako obvykle uskuteční schůzka koaliční rady.

Slovensko zavádí dvojí ceny nafty, řidiči vozidel ze zahraničí zaplatí více
Ilustrační fotografie

Místo dřívějších desítek jednalo generálů šest. V čínské armádě pokračují čistky

Místo dřívějších desítek jednalo generálů šest. V čínské armádě pokračují čistky

před 13 mminutami
Nejen řidiči a kurýři, ale i uklízečky či opraváři. Platformová práce je na vzestupu

Nejen řidiči a kurýři, ale i uklízečky či opraváři. Platformová práce je na vzestupu

před 42 mminutami
Starostou Paříže bude socialista Grégoire, ukazují odhady

Starostou Paříže bude socialista Grégoire, ukazují odhady

včeraAktualizovánopřed 8 hhodinami
Mnichov bude mít poprvé v historii primátora ze strany Zelených

Mnichov bude mít poprvé v historii primátora ze strany Zelených

včeraAktualizovánopřed 8 hhodinami
Slovinci volili parlament, výsledek bude těsný

Slovinci volili parlament, výsledek bude těsný

včeraAktualizovánopřed 9 hhodinami
Zbrojovka po požáru v Pardubicích očekává škody ve stamilionech

Zbrojovka po požáru v Pardubicích očekává škody ve stamilionech

včeraAktualizovánopřed 9 hhodinami
Izrael nařídil urychlit demolice libanonských domů na frontě, zmizet mají i mosty

Izrael nařídil urychlit demolice libanonských domů na frontě, zmizet mají i mosty

včeraAktualizovánopřed 10 hhodinami
Volby v Porýní-Falci dle prognóz vyhrála Merzova CDU, AfD mocně posílila

Volby v Porýní-Falci dle prognóz vyhrála Merzova CDU, AfD mocně posílila

včeraAktualizovánopřed 10 hhodinami

Nejen řidiči a kurýři, ale i uklízečky či opraváři. Platformová práce je na vzestupu

Digitálním platformám v Česku každý rok přibývá zákazníků i míst, kde působí. Alespoň jednou měsíčně si takzvanou platformovou prací vydělává zhruba 145 tisíc lidí, vyplývá ze studie Centra ekonomických a tržních analýz (CETA). A nejde už jen o kurýry či řidiče. V nabídce jsou i řemeslnické práce, úklid, opravy či hlídání dětí. Pravidla v EU upravuje směrnice, kterou má Česko převzít do 2. prosince. Resort práce a sociálních věcí už představil návrh příslušného zákona.
před 42 mminutami

Vláda projedná svůj legislativní plán, probrat by mohla i požár v Pardubicích

Ke svým legislativním plánům na letošní rok se v pondělí vrátí vláda Andreje Babiše (ANO). Před měsícem ministři projednávání dokumentu přerušili, protože premiérovi vadilo, že ho kabinet dostal k projednávání s rozpory mezi jednotlivými připomínkovými místy. Vláda se pravděpodobně bude zabývat i pátečním požárem v pardubické hale firmy, která mimo jiné vyrábí drony pro Ukrajinu. Policie požár prověřuje pro podezření na teroristický útok, v pátek se kvůli němu sešla i Bezpečnostní rada státu.
před 58 mminutami

Zbrojovka po požáru v Pardubicích očekává škody ve stamilionech

Zbrojařská společnost LPP Holding předpokládá, že škody po pátečním požáru v její hale a administrativní budově v Pardubicích budou ve stamilionech korun. Televizi Nova to v neděli řekla a ČTK potvrdila mluvčí firmy Martina Tauberová. Policie požár prověřuje pro podezření na teroristický útok. Pracuje se čtyřmi verzemi vzniku požáru, u všech s podezřením na úmyslné zavinění. Ohledání místa ukončili policisté v neděli ráno.
včeraAktualizovánopřed 9 hhodinami

VideoTejc chce snížit počet soudů a státních zastupitelství, mají se slučovat i rušit

Ministr spravedlnosti Jeroným Tejc (za ANO) chystá reformu soudnictví, v rámci níž chce rušit či slučovat soudy a státní zastupitelství. Očekává úspory a větší efektivitu. „Hlavním cílem je, abychom neměli přebujelý management,“ vysvětlil ministr, který chce rovněž zpomalit jmenování nových soudců. Opozice i někteří justiční funkcionáři však varují před možným snížením dostupnosti spravedlnosti i technickou náročností reformy. Prezident Soudcovské unie Libor Vávra se obává technických problémů při migraci dat a upozorňuje na problematické aspekty nejmenování nových soudců. Místopředseda sněmovního ústavně-právního výboru Karel Dvořák (STAN) plán považuje za krátkozraké rozhodnutí. Prezident Unie státních zástupců Tomáš Foldyna proti slučování státních zastupitelství není.
před 10 hhodinami

Vládní slib o nižší firemní dani možná padne. Schillerová preferuje zrychlení odpisů

Ministryně financí Alena Schillerová (ANO) řekla České televizi, že namísto snížení daně z příjmu firem z 21 na 19 procent se kloní ke zrychlení firemních odpisů. V programovém prohlášení kabinet přitom avizoval obojí, ministryně ale nyní vzkazuje, že to si stát dovolit nemůže.
před 10 hhodinami

Za bezpečnost odpovídá i stát, tepal Červíček výrok Babiše. Vondráček se premiéra zastal

Nedělní debata moderovaná Martinem Řezníčkem se věnovala především požáru haly LPP Holdingu v Pardubicích. Senátor a bývalý policejní prezident Martin Červíček (ODS) kritizoval výrok premiéra Andreje Babiše (ANO), podle něhož si mají firmy zajišťovat bezpečnost především samy, zatímco předseda sněmovního zahraničního výboru Radek Vondráček (ANO) premiéra hájil a mluvil o nutnosti spolupráce. Šéf Pirátů Zdeněk Hřib označil Babišův výrok za nehorázný. Vládní zmocněnec Filip Turek (za Motoristy) odmítl, že by kabinet v oblasti bezpečnosti něco zásadního zanedbal. Hosté diskuse se věnovali také tomu, kdo má Česko zastupovat na červnovém summitu NATO.
včeraAktualizovánopřed 14 hhodinami

VideoHosté Nedělní debaty mluvili o demokracii a občanské společnosti

Na sobotní demonstraci Milionu chvilek proti určitým krokům vlády se dle organizátorů v Praze na Letné sešly statisíce lidí. Podle předsedy spolku Mikuláše Mináře je to signál pro vládu, ale i zpráva pro opozici. Občany vybídl, aby podporovali politické strany nebo do nich i vstoupili. „Každý si musí najít svůj způsob občanské iniciativy,“ míní Minář. Bývalý novinář a politik Vladimír Mlynář se proti rétorice Milionu chvilek vymezil. „Nemám pocit, že je unášen stát,“ podotkl Mlynář s tím, že ačkoli se mu řada vládních kroků nelíbí, „důvod jít demonstrovat neviděl“. Ředitel Člověka v tísni Šimon Pánek s Mlynářem souhlasí v tom, že podstata demokracie ohrožena není, demonstraci však vnímá jako kultivovaný dialog s vládou. „S oponentem se má hledat kompromis,“ myslí si Pánek. Nedělní debatu ČT moderoval Martin Řezníček.
před 14 hhodinami

Dotace na zadržování vody v krajině se tenčí, resort chce do budoucna víc peněz

Dotace na revitalizace toků a budování tůní se tenčí. Jde o poslední peníze na opatření, jak udržet vodu v krajině. Možnost žádat o podporu skončí v červnu. A nejde jen o ně. Ministerstvo životního prostředí už také rozdělilo víc než tři čtvrtiny prostředků, které má z unijních fondů k dispozici.
před 17 hhodinami
