Vláda projedná svůj legislativní plán, probrat by mohla i požár v Pardubicích

Ke svým legislativním plánům na letošní rok se v pondělí vrátí vláda Andreje Babiše (ANO). Před měsícem ministři projednávání dokumentu přerušili, protože premiérovi vadilo, že ho kabinet dostal k projednávání s rozpory mezi jednotlivými připomínkovými místy. Vláda se pravděpodobně bude zabývat i pátečním požárem v pardubické hale firmy, která mimo jiné vyrábí drony pro Ukrajinu. Policie požár prověřuje pro podezření na teroristický útok, v pátek se kvůli němu sešla i Bezpečnostní rada státu.
Kabinet má na programu také dvojici poslaneckých novel ministra práce Aleše Juchelky (ANO), které se týkají rodičovského příspěvku před porodem či příspěvků na mobilitu. Obě vláda pravděpodobně podpoří.
Ministři projednají i novelu občanského soudního řádu, podle které by adresáti zneužívajících nebo bezdůvodných žalob namířených proti svobodě projevu získali větší právní ochranu. Týká se to například novinářů.
Vláda projedná i změny ve fungování svého výboru pro Evropskou unii, dokumenty k potenciální výměně českých pronajatých území v německém přístavu Hamburk či budoucnosti areálu zámku Štiřín.
Podle Strakovy akademie je na programu i memorandum o prohloubené spolupráci mezi českou a slovenskou vládou. Ty se sejdou příští úterý na zámku Nová Horka na Novojičínsku po delší pauze poté, co konání společných jednání přerušila předchozí vláda Petra Fialy (ODS) kvůli odlišným názorům na klíčová zahraniční témata.
Před zasedáním kabinetu se na úřadu vlády jako obvykle uskuteční schůzka koaliční rady.