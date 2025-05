Vědci mají obavy z novely o ochraně přírody. Je třeba myslet i na obce, oponuje poslanec

Víc než 350 vědců podepsalo výzvu poslancům, aby zvážili některé změny v novele o ochraně přírody. Tvrdí, že by pozměňovací návrhy v chráněných územích a národních parcích otevřely dveře necitlivé těžbě dřeva, developerským projektům i infrastrukturním zásahům. „Nesmí se zapomínat na to, že v národních parcích žijí lidé,“ obhajoval úpravy poslanec Jan Bureš (ODS). Diskuzi k tématu v pořadu Události, komentáře moderovala Tereza Řezníčková.

Frouz upozornil, že české národní parky chrání ekosystémy, které jsou ještě vzácnější než například deštný prales, kterého „zbylo ještě relativně hodně“. „Z ekosystémů mírného pásma nám zbylo skutečně jen to, co dnes chráníme.“

Podle místopředsedy sněmovního výboru pro životní prostředí Bureše se však v pozměňovacích návrzích nenachází nic, co by zhoršovalo postavení národních parků a ochranu přírody na jejich území.

Moderátorka pořadu upozornila, že posláním národního parku by se nově měl stát rozvoj obcí, a zeptala se, jestli to znamená, že dojde k povolení lovu či těžby dřeva. „Vůbec ne. Tam se zavádí, že posláním národních parků je naplňovat dlouhodobé a kontinuální cíle ochrany národních parků a také zajistit využití území národních parků k trvale udržitelnému rozvoji obcí a občanů na území národních parků. To znamená, že se nesmí zapomínat na to, že v národních parcích žijí lidé a že tam jsou také obce,“ reagoval Bureš.

Podle něj dosavadní legislativa na obce v národních parcích nepamatovala, což vedlo k tomu, že zástupci obcí na území možného Národního parku Křivoklátsko, o jehož vzniku jednají zákonodárci, odmítají jeho vznik. „Mají reálnou obavu z toho, že budou vytěsněni a že se vůbec s obcemi a s občany v národních parcích nebude počítat.“