Národní parky rozšiřují trasy pro vozíčkáře

Výletů na skútru s průvodcem se můžou zúčastnit přibližně čtyři vozíčkáři. „Vozíčkář může samozřejmě jet i s nějakým doprovodem, stačí se pouze registrovat na našem e-shopu v programu Dostupná Šumava,“ popisuje Dvořáková. Registraci by měl národní park spustit příští týden.

„Vytipovali jsme trasy, kam by se lidé na vozíku běžně nedostali. Ty zahrnují i certifikovaného průvodce, který má s touto skupinou osob zkušenost,“ dodává mluvčí Jan Dvořák. Okruhy, které jsou vhodné i pro seniory, byly už v minulosti populární.

Návštěvníci s pohybovým handicapem si letos na Šumavě mohou vybrat z dalších tras. „Otevíráme deset nových okruhů na elektrických skútrech s průvodcem, které jsou určené pro vozíčkáře. Máme to už vyzkoušené, dříve se jezdily tři okruhy ze Stožce. Letos přibydou další například na Březník nebo okolo Strážného,“ říká koordinátorka programu Lenka Dvořáková z NP Šumava.

Ani národní park Podyjí nezapomíná na návštěvníky s omezenou pohyblivostí. Pro vozíčkáře, ale i rodiny s kočárky je tam vhodných deset tras. „Tyto trasy, které jsou shodné s vyznačenými turistickými trasami, zavedou návštěvníky do údolí řeky, na vřesoviště i na některé nádherné vyhlídky do údolí Dyje,“ uvádí ředitel tamního národního parku Pavel Müller.

Na větší dostupnost pro vozíčkáře myslí i ostatní parky. Nově je například otevřená vyhlídka na Mlýnské stezce v národním parku České Švýcarsko. „Připravili jsme to tam účelově bezbariérově a jsem rád, že už jsem tam vozíčkáře zahlédl,“ říká mluvčí Jakub Juda. Národní park České Švýcarsko nabízí také naučnou stezku Údolím říčky Křinice „všemi smysly“. „Ta je určena právě i pro vozíčkáře,“ poznamenává Juda.

Další plány jsou na obzoru

Národní parky plánují zlepšovat přístup pro vozíčkáře i nadále. „Aktuálně připravujeme vybudování vyhlídkové plošiny v lokalitě Železné schody, která by speciálně osobám na vozíku nabídla možnost shlédnout do přírodního amfiteátru Devět mlýnů,“ říká Müller. Projekt by měl být financován z Programu švýcarsko-české spolupráce.

Kromě speciálních okruhů na skútrech s průvodcem plánuje národní park Šumava zpřístupnit i další trasy lidem s pohybovým omezením nebo rodinám s kočárky. „Chceme začít nějakou úpravou terénu a více spolupracovat s kolegy z národního parku Bavorský les, kde se této tématice hodně věnují. Aktuálně o přesné podobě jednáme,“ sdělil mluvčí Dvořák.