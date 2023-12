V jižních Čechách už fungují dodávky elektřiny, hejtman odvolal kalamitní stav. Sněžení vystřídá silný mráz

3. 12. 2023 , Aktualizováno 3. 12. 2023 22:32 | Zdroj: ČT24 , ČTK

Události: Sněžení ustalo, přijdou silné mrazy (zdroj: ČT24)

Sněžení již téměř ustalo, i tak ale od sobotního večera do nedělního poledne na východě republiky připadlo až třicet centimetrů sněhu. Noc i pondělní den budou značně mrazivé. Po vydatném sněžení z minulých dnů přetrvávají problémy se sjízdností některých silnic i železničních tratí, kvůli vyprošťování kamionů byla uzavřena část dálnice D48, podobné omezení platilo na D5. Ve srovnání se sobotou je však situace podstatně klidnější. V jižních Čechách už společnost EG.D obnovila dodávky proudu. Jihočeský hejtman Martin Kuba (ODS) odvolal k 18:00 kalamitní stav.

Kalamitní stav v Jihočeském kraji vyhlásil hejtman Kuba v sobotu. Dal tím najevo, že silničáři, případně samosprávy, nestíhají všude rychle uklízet sníh, kterého neustále přibývalo – od pátku do soboty až tři čtvrtě metru. Ani v neděli ještě nebylo vše v pořádku, i když přes noc připadly už jen dva centimetry. Hejtman avizoval, že kalamitní stav do večera zřejmě odvolá, což k šesté hodině následně udělal. „Naši silničáři dělají maximum pro to, aby stihli vyčistit co největší úsek komunikací před očekávanými nočními mrazy. Předpověď na noc a pondělí je až minus čtráct stupňů Celsia, což bude odklízení komplikovat,“ uvedl. Zároveň požádal obyvatele, aby byli opatrní kvůli sněhu a rampouchům padajícím ze střech. Za zásadní úkol pro příští dny označil Kuba odklízení velkého množství sněhu z veřejných míst. Mráz může jeho likvidaci komplikovat. „Objem sněhu je velký a prosím všechny, aby chápali, že to bude komplikované,“ řekl Kuba. V noci na neděli nasadili jihočeští silničáři na silnice veškerou techniku, což je dvě stě sypačů. Silnice jsou sjízdné, což je vidět i na tom, že autobusy jezdily od rána v regionu většinou se zpožděními do čtvrt hodiny – oproti sobotě docela včas.

Stav silnic v Českých Budějovicích v neděli dopoledne

„Už to nebylo o akutním zásahu proti sněhu, co napadl v sobotu. Už jsme jen udržovali všechny úseky, začišťovali zbytky třícentimetrové vrstvy sněhu, co spadla přes noc. Situace je pod kontrolou. Tenké vrstvy sněhu jsou všude, nejde to očistit na asfalt, ale nemáme nic nesjízdného. Po celém kraji byly v noci jen tři padlé stromy, všechno je odstraněné a průjezdné,“ shrnul situaci po noci na neděli dispečer krajských silničářů. Jihočeští hasiči v neděli zatím odklidili 32 spadlých stromů a vyprostili z příkopů čtyři auta včetně jednoho sypače. V sobotu za stejnou dobu měli tři stovky zásahů, uvedli před 17:00 na Facebooku.

Horší jsou podmínky na železnici. Stále nejezdí vlaky na části šumavských lokálek. Cestující se dostanou pouze z Českých Budějovic do Českého Krumlova a ze Strakonic do Vimperka. Do pondělí zůstane mimo provoz trať Rybník–Lipno. Spolek Vltavotýnská lokálka přesunul plánované nedělní jízdy mezi Českými Budějovicemi a Strakonicemi. Náhradní termín by měl být příští sobotu. Ještě v neděli ráno bylo kvůli sněhové kalamitě na jihu Čech 2400 odběrných míst bez proudu. Během dne už ale firma EG.D dodávky obnovila. Všem zákazníkům už elektřina funguje, řekl před čtvrtou odpoledne mluvčí energetické společnosti E.ON, pod niž distribuční společnost patří, Lubomír Budný. V sobotu bylo kvůli kalamitě v kraji bez proudu kolem deseti tisíc odběrných míst. V kraji bylo v neděli nejvíce lidí bez elektřiny na Českobudějovicku, Českokrumlovsku a Prachaticku. „Po celou dobu jsme dělali maximum, abychom dodávky elektrické energie obnovili v co nejkratším čase, což se nám podařilo. Naši montéři intenzivně pracovali za ztížených podmínek jako silné sněžení a vítr, práci jim komplikovalo i množství napadaného sněhu, které mohlo za špatnou dostupnost zařízení a sjízdnost komunikací,“ informoval Budný. Českobudějovická teplárna odpoledne obnovila dodávky tepla a teplé vody do části města, kam přestalo proudit kvůli poruše rozvodu. Výpadek zasáhl část centra, Pražské Předměstí a sídliště Máj, Vltava a Šumava. „Síť je po opravě poruchy na horkovodu zprovozněná. Porucha na horkovodním potrubí vznikla v důsledku několika výpadků elektrické energie na trase elektrického vedení,“ uvedla budějovická teplárna. Vlaky na Kokořínsku svůj předposlední zimní víkend vynechaly Kvůli padlým stromům se ráno zastavily vlaky také mezi Mariánskými Lázněmi a Bečovem nad Teplou a po sněžení je nesjízdná i lokálka Mladá Boleslav – Mělník. Je to trať, na které se jezdí pouze o víkendech. Příští sobotu má zimní provoz zcela ustat a vlaky se vrátí až na jaře. V neděli odpoledne se objevil problém v úseku Jeseník nad Odrou – Suchdol nad Odrou v Moravskoslezském kraji kvůli zamrzlé výhybce v Suchdole. S následky silného sněžení se vyrovnává i Bavorsko a Rakousko, kde byly v sobotu podmínky podobné nebo ještě horší než v Česku. České dráhy proto upozornily na omezení provozu mezistátních vlaků do těchto sousedních zemí. Expresy Praha–Mnichov celý den končily již ve Schwandorfu, expresní vlaky Praha–Linec dojely pouze do Českých Budějovic a mezistátní spěšné vlaky do Lince končily před hranicemi v Horním Dvořišti. Kvůli omezení provozu na mnichovském letišti nelétají již druhý den žádné spoje do Prahy. Pro Letiště Václava Havla to bylo dlouho jediné narušení běžného provozu. V sobotu odbavilo kromě mnichovských všechny lety, i když některé byly kvůli úklidu sněhu na dráze zpožděné. V neděli nově odpadl ještě večerní let KLM do Amsterdamu a zpět. Správa letiště Schiphol omezila provoz kvůli očekávanému silnému sněžení.

Klidné ráno po dramatické sobotě Silné sněžení se v sobotu odpoledne přesunulo na Moravu a do Slezska a pokračovalo i přes noc. V neděli dopoledne ale postupně ustalo. Na Moravě žádné mimořádné železniční výluky kvůli počasí nejsou a všechny potíže na dálnicích, které vznikaly v sobotu večer, se již podařilo vyřešit. Silničáři v Moravskoslezském kraji nicméně varovali před kluzkými vozovkami. Sníh, případně vyjeté koleje v pravém pruhu jsou i na dálnicích D1, D56 i D48 a podobné je to na čtyřpruhovém obchvatu Třince. Sjízdné nicméně jsou. „Když se počasí uklidnilo, využili jsme noc k tomu, abychom jezdili dál a dál a ošetřovali a zlepšovali situaci na páteřních komunikacích,“ poznamenal mluvčí Ředitelství silnic a dálnic Jan Rýdl. Moravskoslezští hasiči od pátečního poledne zasahovali u 276 událostí. Ve 141 případech to byly události spojené se silným sněžením.

Zasněžená silnice v Hukvaldech

Před polednem se téměř na dvě hodiny zastavila dálnice D48 u Bělotína mezi 2. a 3. kilometrem ve směru na Český Těšín kvůli vyprošťování zapadlého kamionu. Na silnici I/11 v Jablunkovském průsmyku se objevovaly sněhové jazyky, stále platí obvyklá zimní uzavírka silnice I/56 pro kamiony u přehrady Šance. Nákladní doprava naopak již může na silnici I/57 mezi Opavou a Fulnekem. Byla pro kamiony uzavřena poté, co jich několik uvázalo kvůli závějím. „U autobusové dopravy je pravda, že nějaký spoj nevyjede nebo se nedostane na místo, dokud neprojede sypač. Ale jedná se o to, že je neděle a spoje jsou v menší míře. Věřím, že do zítřejšího (pondělního) rána budou spoje jezdit, jak mají,“ uvedl moravskoslezský hejtman Jan Krkoška (ANO). V Olomouckém kraji, kde na Jesenicku přes noc připadlo kolem dvaceti centimetrů sněhu, se policisté již ráno zabývali několika dopravními nehodami. V Javorníku havaroval dokonce autobus, který částečně zablokoval silnici. Většina hlavních tahů je v regionu po chemickém posypu už většinou holá, místy však stále leží rozbředlý sníh a opatrnost je namístě. Na zvýšenou opatrnost by měli dbát i řidiči na vedlejších silnicích, a také na úsecích neošetřených chemicky, které i nadále pokrývá ujetá vrstva sněhu s posypem. Uzavřená byla vozovka mezi Norberčany a Véskou na Olomoucku, mezi Drahany a Nivou a mezi Měrovicemi nad Hanou a Kojetínem. Vytvořily se na nich až dvoumetrové závěje a silničáři v noci vzdali snahy o jejich proražení v obavě, aby „neutopili techniku“. Silnice pak zprůjezdnili během dne. Na Olomoucku v neděli také stály vlaky. Na trať mezi Lipovou Lázní a Javorníkem vlak místo v pět hodin vyjel o čtyři hodiny později. Náhradní autobusovou dopravu nešlo zajistit kvůli složité situaci na silnicích. Některé ranní spoje na Jesenicku mimořádně nahradily místní taxislužby. Na závěje a sněhové jazyky na cestách upozorňují i silničáři ze Zlínského kraje. Zimní počasí bylo při síle hlavně na Vsetínsku. „Maximální opatrnost je při jízdě nutností,“ apelovali správci silnic. Na Vysočině měly potíže kamiony na některých silnicích nižších tříd. Když některý uváznul, dařilo se ho většinou rychle vyprostit. Podle krajské správy silnic byly k šesté večer všechny silnice v kraji sjízdné. Na některých místech ale byly pokryté vrstvou sněhu a ojediněle se mohly místy tvořit sněhové jazyky. „I dnes vyzýváme k jízdě se zvýšenou opatrností,“ dodala policejní mluvčí Dana Čírtková. V terénu bylo 109 sypačů. V noci měly práci hlavně na Třebíčsku. „U Hrotovic byly až metrové závěje,“ uvedl dispečer krajské správy a údržby silnic Petr Paštyka. Hasiči v Kněžicích pomáhali odházet sníh z kulturního domu a školky. Na rovné střeše bylo mnoho sněhu a hrozilo, že by se při oblevě propadla. Provoz na dálnici D1 byl v neděli převážně klidný. V podvečer se nicméně staly dvě nehody – první v Brně na obchvatu na 195. kilometru ve směru na Prahu, kde do sebe narazila dvě auta. Druhá nehoda se pak stala na 119. kilometru na výjezdu od Velkého Beranova ve směru na Prahu, vyplývá z informací Národního dopravního informačního centra. Dálnice byla zprovozněna vždy v jednom jízdním pruhu. V Čechách jsou silnice rovněž sjízdné, často je na nich sníh. Ráno upozorňovali silničáři na vrstvu sněhu místy i na dálnicích D3 a D5. Na některých místech stále blokovaly dopravu popadané stromy. Polomy se vyskytly u Nosálova na Mělnicku, u Holan na Českolipsku nebo u Cvikova na Novoborsku. Značky se zákazem vjezdu silničáři umístili na úseky cest, které v zimě neudržují, jako je silnice 2487 v Krupce u Teplic a také silnice 2484 u Telnice, kde je lyžařské středisko.

Plzeňský kraj se v sobotu s následky sněžení těžce potýkal. Vážné problémy byly na dálnici D5, kterou bylo nutné uzavřít i v neděli odpoledne. Neprůjezdná byla mezi 107. a 119. kilometrem ve směru na Rozvadov kvůli vyprošťování havarovaného kamionu z příkopu. Do plného provozu se doprava na D5 vrátila okolo 15:30, vyplývá z informací Ředitelství silnic a dálnic. Pod provizorním přístřeškem v Neurazech na jižním Plzeňsku, jehož zhroucení zavinil zřejmě těžký sníh, zahynula v neděli odpoledne kráva, řekl řídící důstojník krajských hasičů Jan Beran. V Královéhradeckém kraji museli hasiči ráno vytáhnout z příkopu zapadlý sypač. Na Rychnovsku, Náchodsku a v Krkonoších jsou podle silničářů na cestách sněhové jazyky a místy i závěje. V krajském městě a také na silnici do Špindlerova Mlýna blokovaly dopravu padlé stromy. V Praze oznámila v sobotu Správa Pražského hradu jeho uzavření kvůli sněhové kalamitě. Nyní je opět otevřený. Na Jevanském rybníku v Praze-východ se v neděli odpoledne propadl led pod dvěma běžkaři. Jednomu se podařilo dostat zpátky na led, druhého vytáhli letečtí záchranáři, řekla mluvčí středočeské policie Vlasta Suchánková. Oba muži skončili v péči záchranářů.

Pražský hrad

Mluvčí ŘSD Rýdl pochválil, jak v sobotu řidiči jezdili. Byli podle něj opatrní a přizpůsobili jízdu panujícím podmínkám. Igor Sirota z Ústředního automotoklubu ovšem zdůraznil, že je potřeba, aby řidiči za takových podmínek opravdu řídili a nespoléhali na elektronické asistenty. „Bereme elektronické anděly strážné jako pomocníky, nikoli zachránce. Mohou pomoci, například ESP při vyhýbání se, ABS pomůže při brždění. (…) Ale to nejdůležitější zůstane na nás řidičích,“ podotkl. Lavinové nebezpečí v Krkonoších stouplo Po sněžení z druhé poloviny týdne se zvýšilo lavinové nebezpečí v Krkonoších. Druhý stupeň z pěti značí mírné nebezpečí. Lidé by neměli vstupovat na svahy se sklonem nad 40 stupňů. Samovolný vznik laviny není pravděpodobný. Na hřebenech je podle Horské služby 50 až 80 centimetrů sněhu, z toho 30 centimetrů napadlo v posledních dnech. „Více sněhu je uloženo na závětrných svazích a v odtrhových zónách a žlabech. Na severních svazích se začaly tvořit v sněhové pokrývce nestabilní hranaté krystaly. Nad pásmem lesa se mohou vyskytnout laviny deskové,“ uvedl lavinový specialista Horské služby Robert Dlouhý. Lavinovými lokalitami na české straně Krkonoš jsou Kotelní jámy, údolí Bílého Labe od Boudy u Bílého Labe, Kozí hřbety a Labský, Obří, Dlouhý a Modrý důl. Na polské straně to jsou Sněžné jámy, Kociol Lomniczki nebo Bialy Jar. Ročně v horách sjede několik desítek lavin. Poslední oběti měly krkonošské laviny v roce 2021.

Až sedminásobně vyšší počty zásahů Kvůli silnému sněžení byly v sobotu až sedmkrát vyšší počty zásahů hasičů než obvykle, vyplývá ze statistik hasičů, které má k dispozici ČTK. K dopravním nehodám vyjížděli v sobotu hasiči ve 244 případech. Loni podle statistické ročenky hasičů činil denní průměr zásahů u nehod zhruba šedesát výjezdů. Technických pomocí bylo za sobotu 1372, kdežto denní průměr loni byl asi dvě stě. Celkem v sobotu zasahovalo v Česku přes 2250 hasičských jednotek profesionálních i dobrovolných hasičů. K technickým pomocím hasiči vyjížděli v sobotu nejčastěji v Jihočeském a Středočeském kraji. V každém z těchto regionů byly těchto zásahů více než tři stovky. U dopravních nehod zasahovali hasiči nejčastěji ve Středočeském kraji, a to ve více než čtyřech desítkách případů. Od pátečního rána do nedělních 19:00 vyjížděli k téměř pěti stovkám nehod a více než 2100 technických pomocí. Zásahů tak bylo dohromady skoro tři tisíce. Nehod se v neděli stalo podstatně méně než předchozí den, v sobotu se ale nestala žádná smrtelná. V neděli ano – u Svaté Kateřiny na Tachovsku nepřežil řidič osobního auta náraz do sloupu veřejného osvětlení. Výstraha na sníh skončila, platí nová kvůli mrazu O trochu dříve než původně meteorologové avizovali, přestala platit výstraha na novou sněhovou pokrývku, protože již před polednem prakticky přestalo sněžit. Vydána je již ale jiná výstraha – na silný mráz. Český hydrometeorologický ústav ji vydal pro celou republiku, platí od devíti hodin večer do devíti hodin v pondělí dopoledne. Teploty budou klesat pod minus 12 stupňů Celsia, při zmenšené oblačnosti mohou být místy i kolem minus 16 stupňů. „Místa se silným mrazem budou po republice rozložena velmi nerovnoměrně. O něco větší pravděpodobnost silných mrazů je v jihozápadní polovině České republiky, naopak na severu a severovýchodě území bude míst s nejnižší teplotou pod minus 12 stupňů Celsia o něco méně,“ uvedl ústav. Mrazivý bude i pondělní den. Teploměry ukážou nejvýše minus 7 až minus 3 stupně. Od úterý by ale přes den měly začít teploty občas stoupat mírně nad nulu. Radnice i neziskové organizace připravují kvůli mrazu nouzová ubytování pro lidi bez domova. Například v Plzni vzniklo nouzové nocležiště pro zhruba šedesát lidí v prostorách po bývalé autobusové myčce.