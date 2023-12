Sněží, auta bourají, na železnici nefungují výhybky. Nehody zablokovaly dálnice D1 a D5

Dostat se z Prahy do Plzně je v sobotu ráno obzvlášť komplikované. Nejde to po dálnici ani vlakem. Na trati jsou zasněžené výhybky na nádraží v Ejpovicích, kvůli nimž se musel provoz zcela zastavit. Ranní Západní expres z Plzně do Prahy s odjezdem v pět hodin zatím nevyjel.

Nejde to ale ani po dálnici. Velkou část noci nejprve blokovala dopravu nehoda kamionu, která se rovněž stala u Ejpovic. Její následky se podařilo ve tři hodiny odstranit, ale zhruba po hodině naboural další kamion na 62. kilometru u Rokycan, její následky se zatím nepodařilo uklidit. Zatímco první nehoda zastavila D5 ve směru na Prahu, druhá ve směru na Rozvadov. D5 je navíc neprůjezdná i na 140. kilometru u Kateřiny ve směru na Prahu, rovněž po nehodě kamionu.

Nehoda dvou nákladních vozidel ráno zastavila provoz i na dálnici D1. STala se na 97. kilometru nedaleko Humpolce ve směru na Brno.

Problémy se sjízdností silnic jsou ve velké části Česka. Do některých středočeských obcí se ráno nedostaly autobusy, podle organizátora Pražské integrované dopravy se kvůli nesjízdným silnicím nepodařilo obsloužit Máslovice, Dušníky nebo Solenice.

Vlaky nejezdí mezi Českými Budějovicemi a Protivínem, protože sníh zastavil provoz na nádraží v Číčenicích. Padlé stromy přerušily provoz na trati Rybník–Lipno, mezi Jindřichovým Hradcem a Horní Cerekví, ale i na severu Čech u Bezdězu.