Na jihu Německa museli lidé přespávat ve vlacích, sníh ochromil dopravu

V Mnichově zkolabovala železniční doprava na průtahu centrem města mezi od nádraží Pasing přes hlavní nádraží po východní nádraží. Nejezdí dálkové a regionální vlaky ani městská železnice S-Bahn. Správce infrastruktury Deutsche Bahn (DB) uvedl, že přerušil provoz i na mnoha tratích v okolí města kvůli stromům, které popadaly na tratě. Kvůli špatnému počasí nejezdí ani náhradní autobusová doprava.

Například ranní spoj ICE do Karlsruhe s odjezdem v 5:00 byl zcela zrušen, zatímco vlak do Hamburku vypravili železničáři až z Norimberka. Naopak s vypravením prvního ranního spoje do Prahy před sedmou hodinou jeho dopravce zatím počítá.

Kvůli přerušení dopravy strávili někteří cestující noc ve vlacích na mnichovském hlavním nádraží. Podobně dopadli i cestující v Ulmu, který leží na trati z Mnichova do Stuttgartu. Provoz na železnici se zastavil a dráhy upravily vlak, který přijel ze Stuttgartu, k provizornímu noclehu pro uvázlé cestující.