Letiště v Mnichově obnovilo provoz, desítky letů i vlaků ale stále nevyrazí

Na webových stránkách letiště se mezi přílety často objevuje poznámka „zrušen“ nebo „opožděn“. Letiště vyzvalo cestující, aby se před cestou informovali o statusu jejich letu.

Kvůli prudkému vpádu zimy do Bavorska byl provoz mnichovského letiště pozastaven v sobotu. Dopad to mělo i na odlety a přílety na dalších letištích, včetně pražského. I nedělní spoje mezi Mnichovem a Prahou jsou podle webu pražského letiště zrušené, což platí i o pondělním letu Praha–Mnichov, plánovaném původně na 7:05 SEČ. Některé lety směřující do Mnichova převzala letiště ve Frankfurtu nad Mohanem a Norimberku.

Mnichovské hlavní nádraží má zůstat mimo provoz nejméně do 10:00, oznámila jeho mluvčí. Dráhy chtějí provoz obnovit co nejdříve, ale předtím bude nutné provést kontrolní lety vrtulníkem nad tratěmi. V noci na sobotu mnoho z nich zablokovaly stromy, které spadly pod tíhou sněhu.

Silné sněžení v noci na sobotu ochromilo rozsáhlé části zejména jižního Německa. Zasažena byla i železniční doprava a na silnicích se tvořily kolony. V neděli se situace uklidnila, uvedla agentura DPA. Podle německé meteorologické služby DWD se dnes už neočekává téměř žádný nový sníh.