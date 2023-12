Na Moravě stále sněží, Čechy se vzpamatovávají po sobotní kalamitě

V Jihočeském kraji vyhlásil hejtman Martin Kuba (ODS) v sobotu kalamitní stav. Dal tím najevo, že silničáři, případně samosprávy nestíhají všude rychle uklízet sníh, kterého neustále přibývalo – od pátku do sobotního dopoledne třeba i přes půl metru. Ani v neděli ještě není vše v pořádku. Silnice jsou ale již vesměs sjízdné, což je vidět i na tom, že autobusy jezdí v regionu docela včas.

Horší jsou podmínky na železnici. Vesměs až do poledne jsou uzavřené některé tratě na Šumavě, konkrétně úseky z Číčenic do Prachatic, z Vimperku do Volar, z Nové Pece do Černého Kříže a trať Rybník–Lipno, a také lokálka z Tábora do Bechyně. Nahnuté stromy, jejichž pád hrozí, komplikují dopravu také mezi Českými Budějovicemi a Protivínem.