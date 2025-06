Urážky možná k politice patří, ale co bude pak, obává se Baxa

Podle předsedy Ústavního soudu (ÚS) Josefa Baxy se úroveň politické a právní kultury neustále zhoršuje. Političtí aktéři o sobě mluví jako o lhářích či zločincích. Podobnými výroky chtějí v rámci politické soutěže oslovit co největší část společnosti, otázkou ale je, co bude potom, uvažoval Baxa v Otázkách Václava Moravce. Ostré výroky vůči konkrétním projevům pravomocí demokratických institucí jsou podle něj velmi nebezpečné a mohou se „škaredě vrátit“.

V letech 2018 a 2019 se počty podání k ÚS pohybovaly nad čtyřmi tisíci. V posledních pěti letech se snížily nad tři a půl tisíce podání ročně. Za letošek to ke konci května bylo 1623 podání. Podle Baxy není rozhodující počet podání, ale jejich obsah a náročnost případů. „Nemůžeme říci, že by nám chodilo méně věcí, a ještě ty věci byly jednodušší – je to spíš opačně,“ konstatoval.

Nevnímat souvislosti se může vymstít, míní Baxa

„Aktéři o sobě mluví jako o lhářích, o zločincích, urážejí se, zesměšňují se. Někdo říká, že to k politice patří – já si to nemyslím, protože ti lidé jsou vidět a slyšet. Dokonce sami vyhledávají příležitosti, organizují shromáždění a mítinky. Chtějí oslovit výroky na sítích co největší část společnosti v rámci politické soutěže, kterou chtějí vyhrát. Ale otázka zní, co bude potom,“ zdůrazňuje Baxa.

„Jestliže teď jejich výroky často směřují vůči institucím, vůči konkrétním projevům pravomocí těch institucí, tak pokud v politické soutěži zvítězí někdo jiný, ty instituce tady budou dál. A pak najednou budou dostávat nějaké pochvalné nálepky?“ táže se soudce.

Takový vývoj považuje za velmi nebezpečný. „Na základě nějakého jednoho rozhodnutí – na základě toho, že se nějaké rozhodnutí někomu nelíbí – okamžitě mluvit o černém dnu právního státu, o tom, že selhal stát, selhala justice, všechno selhalo. To je buď neschopnost vidět celek, komplex a souvislosti, vidět trochu dál, a nebo je to záměr, a to je možná ještě horší. Já si myslím, že se to může škaredě vrátit,“ apeluje předseda ÚS Baxa.