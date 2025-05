Ukrajina bude spolupracovat s Českem v péči o duševní zdraví

Zástupci Česka a Ukrajiny v neděli při návštěvě ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského podepsali memorandum o spolupráci v péči o duševní zdraví. Ukrajinská strana ho uzavřela s českým Národním ústavem duševního zdraví (NUDZ). Projekt se zaměří na budování kapacit ve výzkumu veřejného duševního zdraví a rozvoje služeb na Ukrajině. Odborníci z NUDZ by měli mimo jiné vyškolit 45 mladých výzkumných pracovníků, kteří se budou této oblasti věnovat, informoval ústav.

Ministr zdravotnictví Vlastimil Válek (TOP 09) České televizi řekl, že spolupráce přinese českým firmám investice na Ukrajině financované z peněz EU a pacientům výměnu zkušeností v telemedicíně, tedy péči na dálku. Ty by podle Válka mohly v Česku dočasně pomoci s nedostatkem odborníků v dětské psychiatrické a psychologické péči.

Ukrajinským pacientům zase spolupráce přinese podle ministra zlepšení vybavení, expertizu českých odborníků či třeba pomoc s vývojem zdravotnického softwaru a zlepšení vybavení.

„Ukrajinci vyvinuli některé velmi zajímavé postupy telemedicínské péče. Spolupracují s NUDZ a s některými českými subjekty. Já bych chtěl tu aktivitu propojit, možná i formou mezinárodního grantu. Chtěl bych, aby z toho obě strany profitovaly,“ doplnil Válek.

Česko by podle něj mohlo využít zkušeností Ukrajiny, bránící se ruské invazi, s válečnými traumaty a obecně s distanční péčí o dospělé i děti v případech, kdy se lidé dostanou do tíživé psychické situace. „S čímž teď bohužel mají Ukrajinci obrovské zkušenosti. A koneckonců my v České republice máme nedostatek dětských psychiatrů a psychologů,“ dodal.