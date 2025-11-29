Uhlí je nerentabilní, říká Svárovská. Vondráček by byl pro státní podporu


Události, komentáře: Debata o uhelných elektrárnách
Společnost ČEPS potvrdila, že v pátek obdržela oficiální informaci o plánovaném ukončení výroby v elektrárnách Chvaletice a Počerady a v teplárně Kladno. Podle poslance Libora Vondráčka (Svobodní, klub SPD) Česko energii z uhelných elektráren v současné době potřebuje a je na místě, aby stát tento sektor v určité formě podpořil. Poslankyně Gabriela Svárovská (Zelení, klub Pirátů) v Událostech, komentářích uvedla, že uhlí je již nerentabilní a znečišťuje životní prostředí. Debatou provázel Martin Řezníček.

Elektrárny Chvaletice a Počerady a teplárnu Kladno provozuje skupina Sev.en, kterou vlastní miliardář Pavel Tykač. Uhelné zdroje plánuje odstavit nejpozději do března roku 2027. Jako důvod ukončení provozu skupina Sev.en už ve středu uvedla špatné ekonomické vyhlídky. ČEPS má nyní šedesát dnů na vyhodnocení dopadů.

Podle Svárovské existuje možnost, že se nastupující vládní koalice bude pokoušet rozhodnout o podpůrných mechanismech pro uhelné elektrárny a obhajovat to tím, že je Česko coby záložní zdroje energie stále potřebuje. „To, co má v programu nastupující vláda, já považuji za uhelný socialismus – to znamená, že se budou financovat nerentabilní zdroje a budou se socializovat ty ztráty. Pan Tykač sám řekl, že se ekonomicky nevyplácí výroba elektrické energie z uhlí,“ sdělila poslankyně.

„Uhelné elektrárny pro nás tvoří 25 procent energie, kterou potřebujeme proto, aby tady nebyly blackouty, proto, aby byla vyrovnaná síť co do výroby a co do spotřeby,“ oponoval Vondráček. Uvedl také, že trh energetiky neprobíhá v rámci volné soutěže a na producenty elektřiny mají negativní dopad regulace EU a obzvlášť vysoké ceny emisních povolenek. Je tedy podle něj přípustné, aby stát dle jeho názoru zhoršené podmínky producentů elektřiny využívajících uhelné zdroje kompenzoval.

„Pokud tady politici, a ne jen politici z Bruselu, ale částečně i předchůdci v rámci předchozích vlád, prostě přitěžovali těmto výrobcům elektrické energie, nakládali jim břemena, tak my bychom pouze část těch břemen chtěli odstranit,“ uvedl Vondráček.

Obnovitelné zdroje jsou bezpečnější, míní Svárovská

Co se případných dopadů uzavření uhelných elektráren společnosti Sev.en týká, Svárovská připomíná, že ČEPS vypracuje konečnou analýzu, která zhodnotí různé faktory včetně zdrojové dostatečnosti. Sama připouští, že „uhlí má ještě nějaký význam v českém energetickém mixu,“ zároveň se ale domnívá, že elektrárny, jejichž uzavření se chystá, potřebné nejsou.

„Elektrárny společnosti Sev.en nejsou jediné, jsou v provozu další uhelné elektrárny společnosti ČEZ, která počítá s jejich uzavřením někdy v roce 2030 nebo 2031. To znamená s dostatečným předstihem před tím plánovaným koncem uhlí v roce 2033,“ uvedla Svárovská. „Je potřeba upozornit, že valná většina elektrické energie z těchto dvou elektráren šla na vývoz, to znamená že v Česku zůstávaly emise a zisky plynuly společnosti Sev.en,“ dodala.

„Uhlí je nerentabilní, uhlí je špinavé, uhlí znečišťuje životní prostředí a podílí se na klimatické změně. Obnovitelné zdroje jsou bezpečnější, i z hlediska energetické bezpečnosti – jsou dostupnější a levnější, proto tato pobídka dává ekonomický smysl a prospěje dlouhodobě konkurenceschopnosti České republiky,“ míní poslankyně.

„Ty firmy, které jsou na našem území a mají nějaké zisky, tak tu také odvádí daně. A my jsme nemuseli dotovat výstavbu těch elektráren, my jsme nedotovali jejich provoz v těch přechozích letech, my ho pouze stále více a více komplikujeme,“ podotkl Vondráček. Podle něj může Česko těžit z toho, že produkuje více energie, než kolik spotřebuje. Naopak vypínání uhelných elektráren bez adekvátní náhrady by považoval za nezodpovědné. Co se obnovitelných zdrojů týká, Vondráček vyjádřil skepsi k tomu, že by v brzké době plnohodnotnou náhradu poskytly.

