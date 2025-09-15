Státní provozovatel přenosové soustavy ČEPS plánuje v příštích deseti letech investovat do rozvoje energetických sítí více než 80 miliard korun. Zaměřit se chce na zdvojování stávajícího vedení, výstavbu rozvoden a obnovu staršího vedení. Investice mají českou soustavu připravit na velký růst spotřeby a předpokládaný rozvoj obnovitelných zdrojů, elektromobility a útlum výroby z uhlí. V předchozích deseti letech činily přibližně 60 miliard korun.
ČEPS chce investovat do energetických sítí 80 miliard
Plánem rozvoje soustavy pro období 2025 až 2034 firma navazuje na evropské i národní strategie v oblasti energetiky. Popisuje v něm klíčové kroky, které mají připravit síť na budoucí rozvoj sektoru, kdy se předpokládá růst spotřeby a zatížení sítě. V dokumentu zároveň ČEPS reaguje na trendy, které v příštích letech výrazně ovlivní podobu tuzemské energetiky.
„V důsledku změn energetiky poroste spotřeba elektřiny, a to nejen v domácnostech, ale i v průmyslu a dopravě, v nichž se uskutečňuje dekarbonizace. Současně se zvýší význam přeshraničních propojení. Česká republika musí být schopna exportovat i importovat elektřinu. Přenosová soustava je už dnes propojena se všemi sousedními státy, a tyto vazby bude proto nutné i nadále posilovat,“ uvedl místopředseda představenstva společnosti Svatopluk Vnouček.
Jak se zvýšené investice projeví v regulovaných cenách elektřiny, ČEPS nekomentoval. Regulovanou složku cen určuje Energetický regulační úřad (ERÚ), který desetiletý plán schvaloval. ERÚ už v minulých měsících oznámil, že podle nové metodiky by regulované ceny měly v příštích pěti letech vzhledem k potřebě investic ročně růst zhruba o inflaci.
Klíčové projekty
Provozovatel soustavy se zaměří zejména na zdvojování vedení ve stávajících trasách, výstavbu rozvoden včetně transformátorů a obnovu starších tras vedení, především těch ze sedmdesátých let. Dokument v této souvislosti upozorňuje, že části soustavy jsou už blízko své plánované technické životnosti. Bez zásadní modernizace by tak podle ČEPSu neutáhly budoucí provoz.
Mezi klíčové projekty v plánu patří výstavba transformovny Praha Sever včetně vedení, která má spolu se zdvojením vedení Čechy Střed – Chodov zajistit napájení Prahy. Na Vysočině připravuje ČEPS pro vyvedení výkonu z temelínské elektrárny výstavbu nového dvojitého vedení Kočín–Mírovka a transformovny Leskovice.
Součástí plánů jsou i zařízení pro kompenzaci napětí, které mají stabilizovat síť v době, kdy obnovitelné zdroje dodávají elektřinu nepravidelně. Další částí připravovaných investic jsou přeshraniční projekty. Půjde například o nové vedení mezi Českem a Slovenskem nebo posílení přenosové trasy mezi západními a jižními Čechami.
Dlouhé povolovací řízení i nestabilní legislativa
ČEPS v dokumentu upozornil také na hlavní bariéry chystaného rozvoje sítě. Tou největší jsou povolovací procesy, které nyní často trvají i více než deset let. Přitom samotná stavba vedení zabere jeden až dva roky. Dalším rizikem je podle firmy nestabilita evropské legislativy, což komplikuje přípravu projektů.
Na potřebu investic do českých elektroenergetických soustav upozorňují odborníci v souvislosti s předpokládaným výrazným nárůstem spotřeby. Ta loni činila kolem 58 terawatthodin, podle některých predikcí by však v příštích letech měla postupně růst až o desítky procent. Zvýšené investice do sítí proto plánují také tuzemští distributoři.