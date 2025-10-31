Paroplyn místo uhlí. Teplárenství prochází transformací


před 55 mminutami|Zdroj: ČT24
3 minuty
Události: Transformace teplárenství
Zdroj: ČT24

Teplárenství v Česku prochází změnami. Uhelnou výrobu nahradí moderní zdroje šetrné k životnímu prostředí, jako je například paroplyn nebo biomasa.

Historie mělnické elektrárny sahá až do šedesátých let minulého století, teď se výrazně mění. „Bude tady stát nový paroplyn, který nahradí zdroj a bude zajišťovat jak dodávku elektřiny, tak dodávku tepla pro naše odběratele,“ popsal člen představenstva a ředitel pro správu a bezpečnost Energotrans ze Skupiny ČEZ Miroslav Krebs.

Těch je asi 250 tisíc. Elektrárna zásobuje Mělník, Neratovice a část Prahy. Právě hlavnímu městu dodává teplo prostřednictvím víc než třicet kilometrů dlouhého horkovodu. Původní palivo uhlí tady nahradí právě plyn. „Další technologie, které samozřejmě umožní výrobu tepla, bude plynová kotelna a zařízení pro energetické využití odpadů.“ doplnil Krebs.

S využívám uhlí chce mělnická elektrárna skončit do roku 2030. Celkové investice, které si tato transformace vyžádá, přesáhnou padesát miliard korun.

Regulovaná složka ceny energií pro domácnosti má stoupnout i o stovky korun
Ilustrační snímek

Dotace na investice

Do roku 2030 má být podle oborového sdružení kvůli transformaci v celém teplárenství proinvestováno 200 miliard korun. Zatímco řada menších zdrojů už proměnou prošla, teď to čeká právě velké provozy. Vedle plynu se počítá třeba s biomasou.

„Naše první fáze, kdy se bavíme o kombinaci biomasy a využívaní plynu v rámci plynové kotelny pro výrobu tepla, tak jsme na úrovni někde kolem 750 milionů korun,“ sdělil předseda dozorčí rady Suas Group Pavel Tomek.

Bez dotací by takové investice podle šéfa Teplárenského sdružení Jiřího Vecky významně zvýšily cenu tepla. Z plánovaných dvou set miliard by mohly pokrýt asi polovinu. Zbytek si teplárny budou financovat z vlastního, a to ovlivní i účty.

„K nějakému určitému navýšení bude docházet, ale zejména z titulu toho, že se bude měnit palivová základna, logicky gigajoule z uhlí je levnější než gigajoule ze zemního plynu. Z hlediska odběratele na úrovni domácnosti si myslíme, že ten rozdíl může být třeba pět procent,“ vysvětlil Vecka.

„Zatím nemáme negativní signály v tom smyslu, že by plyn pro nás měl být nedostupný nebo drahý,“ dodal Krebs.

Teplárny navíc už dnes mají v ceně započítanou emisní povolenku. Za tu by v budoucnu měly platit i domácnosti, třeba ve vytápění nebo v dopravě. Hnutí ANO, které domlouvá příští vládu s SPD a Motoristy, chce ale tento systém odmítnout.

Úprava ETS 2 je dle Hladíka velkým úspěchem. Za tři roky ceny vystřelí, míní Knotek
Debata o ETS2

Teplárenství v Česku prochází změnami. Uhelnou výrobu nahradí moderní zdroje šetrné k životnímu prostředí, jako je například paroplyn nebo biomasa.
