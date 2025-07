Taxikářů přibývá. Pro ty zahraniční platí nová pravidla

V tuzemsku za posledních deset let výrazně vzrostl počet taxikářů. Jen v Praze jich podle odhadů v současnosti jezdí až šestnáct tisíc. Podstatný vliv na to mají alternativní služby, s nimiž narůstá počet zahraničních řidičů. I proto hlavní město iniciovalo úpravu zákona o silniční dopravě, která od začátku července pro zahraniční řidiče zpřísnila pravidla. Řadu dalších podmínek ale musí dlouhodobě splňovat i čeští taxikáři. Jaké to jsou a jak je to s maximální cenou za kilometr?