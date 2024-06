Strategická komunikace bude zábavná i provokativní, řekl Foltýn

Strategická komunikace státu bude pravdivá, zábavná, ale někdy i provokativní. Na konferenci, která se tomuto tématu věnuje, to řekl vládní koordinátor strategické komunikace Otakar Foltýn. Je přesvědčen o tom, že svoboda projevu v Česku je nejširší, jakou kdy země měla. Upozornil na to, že komunikace bude nadstranická, o čemž ujišťoval i premiér Petr Fiala (ODS). Konferenci pořádají předsedkyně podvýboru pro podporu demokracie a lidských práv v zahraničí Eva Decroix a šéf sněmovního výboru pro bezpečnost Pavel Žáček (oba ODS). Účastní se jí i poradce pro národní bezpečnost Tomáš Pojar.

Je potřeba ukázat, proč je důležité býti Čechem, proč je důležité vysvětlovat a podporovat Českou republiku, řekl Foltýn. „Myslím, že základní hodnoty, které jsou společné jakémukoliv Čechovi, mají být ty, které máme v preambuli Ústavy – to znamená svoboda, důstojnost, spravedlnost, soucit či demokracie, jakkoliv je strašně těžké krátce vysvětlit, co je obsahem těch hodnot,“ řekl Foltýn v rozhovoru pro ČT. Dodal ale, že intuitivně to musí chápat každý.

Podle něj musí nastoupit komunikace státu, která bude těmto hodnotám dávat obsah, zejména pak upozorňovat na to, že existují. „Ty hodnoty jsou společné Čechům bez ohledu na to, která politická garnitura je aktuálně u moci. Proto se domnívám, že by to mělo být společné téma pro vládu i opozici,“ vysvětlil.

Foltýn: Pokud bych něco omezil či zakázal, odstoupím

„Slyšel jsem, že prý budeme potírat nepohodlné názory. Pakliže během mého výkonu funkce najdete jediný příspěvek či názor, které bych já někomu smazal, omezil nebo zakázal, tak mi to dejte vědět, já v další minutě odstoupím,“ řekl Foltýn. Svoboda projevu je v Česku podle něj nejširší, jakou kdy země měla.

Místopředseda poslaneckého klubu ANO Patrik Nacher ve vysílání ČT vyjádřil obavu, zda kroky koordinátora strategické komunikace státu či jeho kolegů nebudou znamenat, že budou mít „patent na jednu pravdu“. „Bude to magnetizovat podezření, že pan Foltýn tady prostě bude hájit jeden vládní pohled, jeden vládní směr, bude se soustředit na to, co říká opozice, budou se tomu dávat nálepky, čehož jsme svědky už nyní,“ řekl.