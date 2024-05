Stát „zaspával“, tvrdí o podpoře dostupného bydlení Hůle. Opozice hodlá část novely podpořit

Vládní návrh je podle Bartoše základní investicí do finančních nástrojů, jimiž chce kabinet dostupné bydlení podpořit. Zmínil také investice do projektů, jimiž chce stát umožnit dostupné nižší nájemné jak pro střední třídu, tak i pro další skupiny lidí, kterých se problémy s dostupností bydlení týkají.

„Ve Vídni patnáct procent domácností bydlí ve vlastní nemovitosti, v Praze to je přes padesát procent. Opravdu, my jsme úplně ustřelení. Představa, že nebydlet ve vlastním je ostuda, životní prohra, je opravdu unikátní,“ konstatoval. I proto je podle něj důležité realizovat skrze obecní bytové fondy bytovou politiku.

Pošarová však upozornila na to, že jí ve vládních plánech chybějí investice do startovacích bytů pro mladé rodiny či seniory. „Je to spíše určené k nájemnímu bydlení než k investičním projektům,“ vytkla.

Tvrdí však, že stát v otázce podpory dostupnějšího bydlení „zaspával“, z jeho pohledu není napříč koalice pro tento návrh jasná podpora – hlavně ze strany koalice SPOLU. Bartoš však podotknul, že do týdne by mohl mít návrh dojednaný. Chce také, aby pak nová legislativa postoupila do sněmovny k prvnímu čtení do léta.

Byty by nabízela informační centra zřízená obcemi

Pošarová uvedla, že hnutí SPD hodlá některé návrhy podpořit. Výtky pak má třeba k informačním centrům, která plánují zřídit obce s rozšířenou působnosti. „Vznikly by tam – jak já tomu říkám – takové státní realitky, které by nabízely privátní byty žadatelům a nájemníkům, kteří by o to měli zájem. Samozřejmě by mohlo dojít třeba i k devastaci bytů, že by to byli třeba sociálně problémoví občané,“ uvedla.

Obdobný systém však podle Bartoše funguje v Belgii. „Mají v tomto systému asi dvacet dobrovolně svěřených bytů soukromých pronajímatelů.“ Doplnil, že v Česku je o to poměrně zájem u lidí, kteří mají jeden nebo dva byty. „Existuje garanční fond, který má stát, kde v případě, že je třeba výpadek nějaké platby, nebo dojde k nějakému poškození, tak se z něj platí,“ přiblížil. Dle Pošarové je však problematické to, že by náklady nesl daňový poplatník.

Hůle doplnil, že daná centra poskytují službu jak pronajímatelům, tak nájemníkům. „Často – a je to z naší zkušenosti – také provozujeme některé byty, které nám svěřili soukromí vlastníci (…). Pomáháme tomu, aby vztah nezhavaroval,“ uvedl. V Česku je totiž podle něj „ohromné množství“ bytů držených jednotlivými pronajímateli, ovšem scházejí ona velká družstva.