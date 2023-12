Vítr a popadané stromy sužovaly Česko i na Štědrý den. Ubývá domácností bez proudu

V Jihomoravském kraji upozornil organizátor veřejné dopravy na výpadky autobusových linek. Kvůli nesjízdnosti silnice nejezdily autobusy do obcí Holštejn, Kněževes, Veselka a Ústup.

I po rozednění komplikovaly cestování v celém Česku hlavně popadané stromy. Mezi Adamovem a Křtinami riziko padajících stromů zastavilo dopravu i na komunikaci druhé třídy. Na Svitavsku nelze projet ze Svojanova na Rohoznou ani do Hlásnice. Před větvemi a stromy na vozovce varovali silničáři napříč Českomoravskou vrchovinou – v oblasti Hlinska, Skutče i v Železných horách. Ve středních Čechách byly potíže například v Klokočné nebo na Kokořínsku. Uzavřené byly v neděli i silnice třetí třídy u východočeských Opatovic, středočeských Nehvizd nebo Březové. To však ne kvůli padlým stromům, nýbrž rozvodněným potokům či zaplaveným podjezdům.

Sněžení a déšť v Česku téměř ustaly. S tím také zmizely problémy, které souvisely hlavně s tím, že příliš nasněžilo. Bez omezení je již průjezdná D1 na Vysočině, která byla v sobotu po sněžení zablokovaná ve směru na Brno. Kamiony mohou také jezdit po silnici I/10 mezi Tanvaldem a Harrachovem. Vjezd na ni měly zakázaný od čtvrtka – to aby ji nezablokovaly, kdyby po vydatném sněžení ve stoupání uvázly.

Popadané stromy komplikují i železniční dopravu . Nejhorší situace je na Vysočině. Vlaky z Havlíčkova Brodu nedojedou do Žďáru nad Sázavou, Jihlavy ani Hlinska, u Jihlavy přehradily stromy tratě ve všech směrech, tedy kromě Havlíčkova Brodu i na Okříšky a Kostelec u Jihlavy. Kvůli padlým stromům nejezdí vlaky ani mezi Bystřicí nad Pernštejnem a na téměř celém horním Posázavském pacifiku od středočeských Čerčan po Ledeč nad Sázavou, ale ani na tratích, které z něj odbočují směrem na Kolín a Kutnou Horu. Správa železnic avizovala, že opravy potrvají většinu dne až do šesti hodin večer.

„S poruchami se kvůli nepřízni počasí potýkáme už tři dny, od čtvrtečního večera už jsme museli řešit více než dvě stě poruch na vedení vysokého napětí a další stovky poruch na vedení nízkého napětí,“ popsal situaci Šperňák. Příčinou poruch jsou pády stromů a větví do vedení v důsledku silného větru a zatížení sněhem.

V terénu měl ČEZ stovky pracovníků poruchových čet a na pomoc povolal také subdodavatelské firmy. Práci opravářům ztěžoval těžký nepřístupný terén i hluboký sníh. „Budeme se snažit připojit všechny zákazníky zpět k distribuční soustavě, aby stromečky mohly svítit a všichni stihli nachystat slavnostní večeři,“ uvedla v neděli dopoledne mluvčí firmy. Přesto se podle ní může stát, že především v těžko přístupných horských a zalesněných oblastech mohou zůstat lidé bez elektřiny. Mělo by ale jít spíše jen o chatové oblasti, hájovny, rekreační objekty. Záležet však bude na dalším vývoji počasí.

Zlepšily se již podmínky v Libereckém kraji. Z Železného Brodu nejezdily ráno vlaky v žádném ze tří směrů, po poledni trvá výluka kvůli padlým stromům už jen směrem na Tanvald.

Kvůli problémům se sněhem v Sasku nejezdí také vlaky z Děčína do Rumburku přes Bad Schandau. České dráhy uvedly, že se zastavila doprava mezi Bad Schandau a pohraničním městem Sebnitz. Již od soboty nejezdí s ohledem na špatné povětrnostní podmínky ani vlaky přes hraniční přechod v Českých Velenicích do Rakouska.

Výstrahy na vítr a povodně

Výstraha na silný vítr bude platit až do pondělního dopoledne. Nárazy větrů mohou mít rychlost 55 až 75 kilometrů za hodinu. Český hydrometeorologický ústav vydal výstrahu téměř pro celé Čechy kromě Libereckého kraje, pro západ Moravy a oblast Jeseníků. Platí také – a to do odvolání – výstraha na povodně téměř pro celé Česko. Výjimkou je pouze jižní část Jihočeského kraje.