Hladiny řek v Česku stoupají. Ohře ve Varech se rozlila, hasiči zachraňovali lidi z chaty

Déšť a tání sněhu zvyšují hladiny mnoha řek a potoků v Česku. Počet míst, kde toky dosáhly povodňového stupně, stoupl odpoledne na více než sto z ranních zhruba šedesáti. Nejvyšší, třetí stupeň platil kolem 17. hodiny na pěti místech. Vyplývá to z údajů na povodňovém webu Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ). Stále je v platnosti výstraha, podle které se mohou rozvodnit řeky téměř v celé republice.

Vltava byla pod lipenskou přehradou v neděli odpoledne na prvním, tedy nejnižším, stupni povodňové pohotovosti jen na jednom místě, a to v Českém Krumlově. Následně voda opadla. Hydrologové předpokládají, že řeka ještě stoupne. Způsobit to může především další odtávání sněhu na Šumavě. „Ale s ohledem na předpověď počasí předpokládáme pod lipenskou nádrží během pondělí setrvalý stav. V následujících dnech by pak měl nastat pozvolný pokles hladiny,“ uvedl mluvčí Povodí Vltavy Hugo Roldán.

Na druhý povodňový stupeň vystoupalo i Labe v Děčíně. Také v Ústí nad Labem, byla v neděli odpoledne hladina těsně pod hranicí druhého stupně. Hydrologové předpokládají, že by dolní Labe mohlo v příštích dnech dosáhnout i spodní hranice třetího stupně.

Míst s dosaženým druhým povodňovým stupněm bylo v 17 hodin v Česku kolem dvaceti, s prvním stupněm zhruba osmdesát. Druhý stupeň byl vpodvečer například na Tachovsku, na Domažlicku, na Liberecku, na Benešovsku, v pražských Petrovicích či na Jičínsku. Pouze ve dvou krajích, Moravskoslezském a Zlínském, nebyl vyhlášený žádný povodňový stupeň.

Varování ČHMÚ před vzestupem hladin řek a potoků platí až do odvolání téměř pro celé Česko. Výjimkou je pouze jižní část Jihočeského kraje.