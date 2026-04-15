Sněmovna projedná zpřísnění trestného činu neplacení výživného

Sněmovna by ve středu měla projednat v úvodním kole koaliční novelu o zpřísnění trestného činu neplacení výživného. Na programu je také další návrh vládních poslanců, který ruší zákon o postupu výběru kandidátů do orgánů státních a polostátních firem. Poslanci budou znovu hlasovat o zavedení významného Dne české vlajky, novelu premiéra Andreje Babiše (ANO) jim vrátil s úpravami Senát.
U zanedbání povinné výživy jsou po širších změnách trestního práva trestné od ledna jen případy, kdy neplacení alimentů vystaví vyživovaného člověka nebezpečí nouze. Předloha vládních poslanců navrací postih i ostatních případů neplacení alimentů, které přesáhne třetinu roku. Podmínkou by ale bylo úmyslné neplnění povinnosti. Zrušení nominančního zákona zdůvodňuje skupina koaličních zákonodárců tím, že nenaplňuje deklarovaný účel a má nedostatky.
Senát navrhl místo uzákonění významného Dne české vlajky upravit název svatováclavského svátku na Den české státnosti a státních symbolů. Sněmovna patrně potvrdí hlasy koalice původní znění Babišovy novely.
Ve druhém čtení by měli poslanci projednat zacílení podpory lidí ohrožených bytovou nouzí jen na ty, kteří mají vazby k danému regionu. Správní výbor odmítl už dřív úpravy části opozice, podle nichž by měl mít nárok na konzultace k bydlení kdokoli jako teď, nebo by se rozšířil počet kontaktních míst na všech 205 obcí s rozšířenou působností.
Na programu schůze je v úvodním kole dvojice sociálních předloh ministra práce Aleše Juchelky (ANO). Jedna by stanovila předporodní rodičovský příspěvek v pevné částce patnáct tisíc korun měsíčně. Odložila by s následným postupným náběhem digitalizace dávek státní sociální podpory. Druhá novela prodlužuje výplaty vyšší dávky na mobilitu lidem s podporou dýchání a odkládá už dříve schválený převod vyřizování a vyplácení některých příspěvků z úřadu práce na sociální správu.