Poslanci se neshodnou na novele mysliveckého zákona. Vadí jim i pokuty

S výměrou nesouhlasí ani poslankyně hnutí ANO Margita Balaštíková. „Vadí nám potom, že by se část dotací dávala neziskovým organizacím, které by potom úkolovaly lesnické a myslivecké spolky,“ uvedla s tím, že hnutí vadí i zmiňované pokuty.

„Jsem připraven i u některých zásadních věcí, jako jsou třeba nárokové povolenky, se bavit o tom, aby byly až v sankčním režimu,“ uvedl ministr Výborný. Koalice je pak ochotná vyjednávat i o výši pokut, které by myslivcům hrozily za nedostatečný odlov zvěře. Ani to ale zatím ve sněmovně na většinovou podporu zákona nestačí.

„Zemědělec, který by měl lovecký lístek, zbrojní průkaz a chtěl u nás lovit, tak my bychom mu podle toho zákona museli vydat povolenku,“ říká Michal Kopásek z Mysliveckého spolku Háj Aš. Právě u tohoto návrhu ale teď nabízí ministr zemědělství ústupek.

Současná honitba musí mít minimálně 500 hektarů. Podle novely zákona by však stačila polovina. Resort zemědělství zároveň usiluje o to, aby mohli zvěř lovit i vlastníci či nájemci pozemků, kteří hospodaří na více než 30 hektarech. Ani s jedním nesouhlasí část myslivců.

Šéf resortu zemědělství Výborný chce, aby novela mysliveckého zákona prošla ve sněmovně během prosince prvním čtením beze změn. S koaličními poslanci, kteří mají k zákonu výhrady, pak plánuje vyjednávat o kompromisech. Složitou pozici však bude mít i ve vlastním poslaneckém klubu.

Mezi kritiky novely patří už od jejího schválení vládou třeba nový místopředseda strany Pavel Bělobrádek. „Těch lidí, kteří mají problém se zněním schváleným na vládě, bude hodně a nebude to jediný klub,“ řekl v polovině června letošního roku.

Pro vládní návrh by nyní ve sněmovně hlasovala ODS, TOP 09, část Starostů a lidovců i opoziční Piráti. „Možná je to právě o množství myslivců mezi poslaneckými kluby. Jak říkám – my si myslíme, že ty zájmy by se měly vyvážit jak mezi vlastníky, tak mezi myslivci,“ přiblížila místopředsedkyně poslaneckého klubu Pirátů Klára Kocmanová.