Provizorium nemusí být problém, nebude-li dlouhé, zaznělo v Událostech, komentářích z ekonomiky


před 1 hhodinou|Zdroj: ČT24
34 minut
Události, komentáře v ekonomice: Schodek státního rozpočtu zřejmě vzroste, prostor pro úspory je omezený
Zdroj: ČT24

Vláda Andreje Babiše (ANO) míří do rozpočtového provizoria, protože chce předělat návrh státního rozpočtu zděděný po kabinetu Petra Fialy (ODS). Hlavní ekonom Investiky Vít Hradil a redaktor ČT Petr Vašek diskutující v pořadu Události, komentáře z ekonomiky se shodli, že provizorium nemusí být zásadní problém, pokud nepotrvá dlouho. Babišova vláda se ale zřejmě nevyhne vyššímu schodku, pokud chce prosadit priority jako přesun poplatků za obnovitelné zdroje na stát nebo snížení záloh živnostníkům. Debatu moderovala Vanda Kofroňová.

„Myslím, že je naprosto evidentní, že schodek bude vyšší než 286 miliard korun,“ domnívá se Vašek. Jeho odhady naznačují sumu mezi 350 až 370 miliardami korun, ale zdůrazňuje, že zatím není znám konkrétní způsob, jak Babišův kabinet přistoupí k rozpočtování.

Novým vládním politikům vadí absence peněz napříč sektory. Například na ministerstvu práce údajně chybí až 26 miliard korun, ačkoli odhad bývalého ministra Mariana Jurečky (KDU-ČSL) hovoří spíše o 14 miliardách. Největší problém je na dopravě, kde samotný Státní fond dopravní infrastruktury postrádá 37 miliard korun. Bývalí a noví vládní politici se však neshodnou na „správné“ výši výdajů.

Schillerová chce stihnout legislativu k EET v příštím roce
Alena Schillerová

Hradil doporučuje opírat se o nezávislé instituce. „Nejlepší je v tomto ohledu věřit Národní rozpočtové radě. Ona v tom nemá žádný zájem, její odhad je nejblíž k nezaujatému názoru,“ uvedl. Podle něj nechybějí peníze na mandatorní výdaje a případné omezení schodku by se týkalo především investic, nikoli běžného chodu státu.

Hradil si myslí, že přepracovaný rozpočet ekonomice moc nepomůže. „Nemám nic proti tomu, že se rozdají dárečky nějakým skupinám lidí. Ale velká část opatření míří do spotřeby, to nejsou investiční záležitosti,“ uvedl. Takový rozpočet by podle něj dával smysl v recesi, kdy se snižuje poptávka. To ale není případ Česka.

Chybí větší konsolidační snaha

Státní rozpočet se dostal do hlubokých deficitů také kvůli zrušení superhrubé mzdy od roku 2021, což vyřadilo zhruba 120 miliard korun z příjmů. Fialova vláda se sice pokusila najít nové příjmy, ale daň z nadměrných zisků jí pomohla jen dočasně. „Končící vládě Petra Fialy to úplně nevyšlo. Potřebovala se vejít do 286 miliard a některé věci jí tam začaly přebývat,“ říká Vašek ke stále ještě aktuálnímu návrhu.

Bývalý ministr financí Zbyněk Stanjura (ODS) opakovaně deklaroval zájem o škrtání ve státní správě, ale k tomu podle Vaška nedošlo. Fialova vláda sice prosadila konsolidační balíček, což však byl konec reformních snah o nápravu tuzemských financí. Vašek také poukazuje na nepříliš transparentní způsob tvorby rozpočtu na rok 2026, kdy ho Fialova vláda „tajila“ až do konce srpna.

Hradil si myslí, že se nová vláda příliš spoléhá na ekonomický růst, boj proti šedé ekonomice a propuštění „mytických“ zbytečných úředníků, což jí má pomoci s deficitem. „Představa, že přijde ministr a dostane od náměstka seznam zbytečných agend za desítky miliard, (…) které pak škrtne, je samozřejmě pohádka,“ říká Hradil.

Nebude to hned, ale chceme k tomu směřovat, řekl Mach o vyrovnaném rozpočtu
Petr Mach

Centrální vláda v minusu versus samosprávy v plusu

Státní rozpočet je součástí veřejných financí, které zahrnují také hospodaření samospráv. Rozpočtové provizorium na ně může dopadnout, pokud by trvalo delší dobu. „V případě, že by bylo delší, (…) může být ochromena investiční aktivita obcí,“ vysvětlila výkonná ředitelka Svazu měst a obcí Radka Vladyková. Starostové by však přivítali větší předvídatelnost, zejména v oblasti dotačních titulů a financování nepedagogických pracovníků škol. Aktuální politická nestabilita budí u obcí nejistotu.

Vladyková se také pozastavila nad postojem některých představitelů ministerstva financí, kteří neoficiálně dávají najevo pochyby o projektech samospráv. Všechny velké projekty už podle nich proběhly. Vladyková ale nesouhlasí, podle ní je před obcemi stále velké množství práce. „Multiplikační efekt je u obecních rozpočtů vyšší než u státního, protože investujeme menší částky, u kterých mnohdy není odliv do zahraničí a zůstávají v lokální ekonomice,“ brání Vladyková investiční aktivity obcí.

Města plánují na příští rok deficitní rozpočty, realita může být jiná
Olomoucké Horní náměstí s radnicí a sloupem Nejsvětější Trojice

Samosprávy už vesměs mají na konci roku schválené svoje rozpočty, na rozdíl od centrální vlády. Poslední roky ukazují velký nepoměr mezi stavem financí schodkově hospodařící vlády a obcí, které mají velké volné prostředky na svých účtech. „Nepoměr, kdy je státní rozpočet v chronickém deficitu a u samospráv naopak, bije do očí,“ říká Hradil.

Vašek poukazuje na nesprávně nastavený systém, ke kterému došlo právě zrušením superhrubé mzdy. „Když se rušila superhrubá mzda, tak to stát celé zaplatil z rozpočtového určení daní, obce se na tom nijak nepodílely,“ vysvětluje.

Přebytky volných peněz samospráv jsou podle Vaška také důkazem, že systém není správně nastaven. Obce jsou přeplácené na úkor státu, míní. Například Praha podle něj neumí investovat, a proto jí leží na účtech volné peníze v objemu kolem 1,5 procenta HDP.

Výběr redakce

Ukrajinskou delegaci čeká v USA další kolo jednání

Ukrajinskou delegaci čeká v USA další kolo jednání

Právě teď
Provizorium nemusí být problém, nebude-li dlouhé, zaznělo v Událostech, komentářích z ekonomiky

Provizorium nemusí být problém, nebude-li dlouhé, zaznělo v Událostech, komentářích z ekonomiky

před 1 hhodinou
USA zasahují proti tankeru směřujícímu do Venezuely

USA zasahují proti tankeru směřujícímu do Venezuely

před 1 hhodinou
Lidé si připomínají památku obětí předloňské tragédie na filozofické fakultě

Lidé si připomínají památku obětí předloňské tragédie na filozofické fakultě

08:36Aktualizovánopřed 1 hhodinou
Provoz vlaků v Praze byl po omezení kvůli krádeži kabelů plně obnoven

Provoz vlaků v Praze byl po omezení kvůli krádeži kabelů plně obnoven

10:15Aktualizovánopřed 2 hhodinami
Minuta ticha i vlajky na půl žerdi. Austrálie uctila památku obětí střelby

Minuta ticha i vlajky na půl žerdi. Austrálie uctila památku obětí střelby

12:00Aktualizovánopřed 2 hhodinami
Washington údajně navrhuje třístranné rozhovory, podle Kremlu nejsou na stole

Washington údajně navrhuje třístranné rozhovory, podle Kremlu nejsou na stole

02:46Aktualizovánopřed 3 hhodinami
Na muniční iniciativu dali podle Lipavského dárci sto miliard

Na muniční iniciativu dali podle Lipavského dárci sto miliard

před 5 hhodinami

Aktuálně z rubriky Domácí

Provizorium nemusí být problém, nebude-li dlouhé, zaznělo v Událostech, komentářích z ekonomiky

Vláda Andreje Babiše (ANO) míří do rozpočtového provizoria, protože chce předělat návrh státního rozpočtu zděděný po kabinetu Petra Fialy (ODS). Hlavní ekonom Investiky Vít Hradil a redaktor ČT Petr Vašek diskutující v pořadu Události, komentáře z ekonomiky se shodli, že provizorium nemusí být zásadní problém, pokud nepotrvá dlouho. Babišova vláda se ale zřejmě nevyhne vyššímu schodku, pokud chce prosadit priority jako přesun poplatků za obnovitelné zdroje na stát nebo snížení záloh živnostníkům. Debatu moderovala Vanda Kofroňová.
před 1 hhodinou

Lidé si připomínají památku obětí předloňské tragédie na filozofické fakultě

Lidé v Česku si v neděli připomínají památku obětí předloňské střelby na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy (FF UK). Už dopoledne uctili jejich památku například někteří senátoři v čele s předsedou horní komory Milošem Vystrčilem (ODS). Po poledni si památku obětí připomněl i premiér Andrej Babiš (ANO). Konají se ale i další akce, které pořádají spolky Spojeni nadějí a Uši pro duši s podporou fakulty a univerzity. Při tragédii zemřelo čtrnáct lidí z řad studentů a pedagogů.
08:36Aktualizovánopřed 1 hhodinou

Provoz vlaků v Praze byl po omezení kvůli krádeži kabelů plně obnoven

Provoz vlaků v Praze byl po omezení kvůli krádeži kabelů plně obnoven po 14:40, uvedla Správa železnic. Vlaky kvůli krádeži na trati v úseku Vršovice – Hlavní nádraží nabíraly hodiny zpoždění. Omezení se dotklo podle webu dopravce České dráhy desítek vlaků, lokálních spojů i rychlíků. Některé regionální spoje musely dráhy odřeknout. Omezení provozu trvalo více než devět hodin.
10:15Aktualizovánopřed 2 hhodinami

Na muniční iniciativu dali podle Lipavského dárci sto miliard

Na muniční iniciativu pro Ukrajinu dárci věnovali sto miliard korun, dvěma až třemi miliardami přispělo Česko, sdělil v pořadu Partie Terezie Tománkové v televizi CNN Prima News bývalý ministr zahraničí Jan Lipavský (za ODS).
před 5 hhodinami

Štědrovečernímu jídlu v restauraci dávají přednost lidé starší 40 let, místa už téměř nejsou

Na Štědrý den bude otevřená asi třetina gastronomických podniků v Česku, včetně restaurací. Vyplývá to z dat pokladního systému Dotykačka. V Praze bude v provozu dokonce až čtyřicet procent podniků. Restaurace, které ČT oslovila, hlásí prakticky plnou obsazenost. Popularitu návštěv 24. prosince potvrdil i prezident Asociace hotelů a restaurací Václav Stárek. Nejčastějšími hosty jsou lidé nad 40 let, většinou bez dětí.
před 8 hhodinami

V Krabici od bot lidé darovali rekordních 65 tisíc dárků pro děti v nouzi

V letošní vánoční sbírce Krabice od bot lidé darovali o čtyři tisíce krabic s dárky více než loni. ČT to sdělil Dalibor Hála, mluvčí Diakonie Českobratrské církve evangelické, která sbírku pořádá. Řada dárců také využila možnost poslat příspěvek do on-line sbírky, která potrvá až do 6. ledna. Zatím se vybralo přes 4,8 milionu korun.
před 10 hhodinami

Vláda plánuje změny u dálničních známek

Až pět procent řidičů jezdí po dálnicích načerno. Pokutu zaplatí jen v případě, že je zastaví celníci. Nová vláda to plánuje změnit. „Nebudeme čekat, že to policisté budou řešit na místě, a budeme to posílat obsílkami,“ uvedl ministr dopravy Ivan Bednárik (za SPD). Loni celníci vybrali na pokutách za nezaplacené dálniční známky přes čtyřicet milionů. Letos bude částka podobná. Od Nového roku se také dálniční známky zdražují. Za roční ježdění po dálnicích zaplatí řidiči víc o 130 korun. Zdražují se i ostatní známky na méně dní, což je kvůli valorizaci a novým kilometrům dálnic. Nový kabinet plánuje zdražování zastavit, ale chystá i jiné změny. „Je tam také návrh na to, že přestaneme mít nulovou sazbu na elektromobily,“ dodal Bednárik.
před 11 hhodinami

České firmy už mají první smlouvy na Dukovany, další se čekají příští rok

Tuzemské firmy začínají sjednávat první kontrakty související s dostavbou jaderné elektrárny Dukovany. Jihokorejská společnost KHNP, která je bude stavět, registruje zájem i dalších českých podniků. Korejci musejí počítat se zvýšeným očekáváním tuzemských politiků, kteří budou chtít svěřit významnou část projektu českému průmyslu.
před 12 hhodinami
Načítání...