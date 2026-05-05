Uplynulo 81 let od Květnového povstání českého lidu. Tehdejší události i následný konec druhé světové války připomíná pieta u budovy Českého rozhlasu na pražské Vinohradské třídě.
Připomínky se zúčastní místopředseda Senátu Jiří Drahoš (za STAN), generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral, předseda Poslanecké sněmovny Tomio Okamura (SPD), slovenský velvyslanec Martin Muránsky či pražský primátor Bohuslav Svoboda (ODS).
Už v pondělí připomnělo pietní shromáždění v pražské pankrácké věznici oběti povstání i více než tisíc lidí, které na Pankráci popravila gilotinou nacistická okupační správa.
Pražské povstání začalo 5. května 1945, předcházela mu řada vzpour po celém území protektorátu. Povstalcům se v Praze podařilo přimět Němce ke kapitulaci, zabránit mnohonásobně většímu krveprolití a vyprovokovat i rychlejší zásah Rudé armády.
Komunistický režim po únoru 1948 odsoudil velitele povstání generála Karla Kutlvašra k doživotnímu vězení, perzekvováni byli i další představitelé povstalců.