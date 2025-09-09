Předvolební debata o průmyslu

Česká televize před volbami nabízí tematické debaty zástupců osmi uskupení s největším volebním potenciálem. V úterý 9. září přijali pozvání k debatě moderované Danielem Takáčem na téma průmysl Ivan Adamec (SPOLU), Igor Červený (Motoristé), Radim Fiala (SPD), Karel Havlíček (ANO), Jiří Janeček (Přísaha), Leo Luzar (Stačilo!), Václav Vislous (Piráti) a Lukáš Vlček (STAN).
Ivan Adamec z ODS kandiduje do Poslanecké sněmovny v Královéhradeckém kraji z druhého místa kandidátky SPOLU. V současné době je poslancem a předsedou hospodářského výboru a také zastupitelem Královéhradeckého kraje a města Trutnova.
Igor Červený kandiduje na druhém místě středočeské kandidátky Motoristů sobě. Působí na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy a Vysoké škole chemicko-technologické, kde se věnuje tématům e-learningu a digitalizace.
Radim Fiala je lídrem kandidátky SPD v Olomouckém kraji. Je poslancem, aktuálně ve sněmovně vykonává funkci místopředsedy hospodářského výboru a člena organizačního výboru. Působí také v zastupitelstvu Olomouckého kraje.
Karel Havlíček je lídrem kandidátky ANO v Praze. V současnosti je místopředsedou poslanecké sněmovny. V předchozím volebním období byl ministrem průmyslu a obchodu a část období současně i ministrem dopravy. Aktuálně je také zastupitelem Středočeského kraje.
Jiří Janeček je lídrem kandidátky Přísaha v Moravskoslezském kraji. Je také prvním místopředsedou Hnutí PES, které má aktuálně pozastavenou činnost. Dříve byl necelé dva roky poslancem a také zastupitelem Prahy.
Leo Luzar je členem Komunistické strany Čech a Moravy a do sněmovny kandiduje v Moravskoslezském kraji na kandidátce Stačilo! z šestého místa. Mezi lety 2014 a 2021 byl poslancem.
Václav Vislous je kandidátem v Praze na třetím místě kandidátky Pirátů. Je podnikatelem a členem několika správních či dozorčích rad. Od roku 2018 patří také mezi zastupitele městské části Praha 9.
Lukáš Vlček vede kandidátku STAN na Vysočině. Od října loňského roku je ministrem průmyslu a obchodu, v roce 2021 byl zvolen poslancem. Je také zastupitelem Kraje Vysočina a města Pacova.