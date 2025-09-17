Česká televize před volbami nabízí tematické debaty zástupců osmi uskupení s největším volebním potenciálem. Ve středu 17. září přijali pozvání k debatě moderované Danielem Takáčem na téma justice Eva Decroix (SPOLU), Karel Dvořák (STAN), Martin Husa (Přísaha), Zdeněk Koudelka (SPD), Taťána Malá (ANO), Jakub Michálek (Piráti), Jana Turoňová (Stačilo!) a Renata Vesecká (Motoristé).
Předvolební debata o justici
Hosté debaty se nejprve dotkli aktuálního tématu, a to oznámení Ústavního soudu (ÚS), že se bude přednostně zabývat stížnostmi na takzvané údajné nepřiznané koalice. Že bude rozhodnuto do sněmovních voleb, však nelze slíbit, uvedl ve středu předseda Ústavního soudu Josef Baxa.
Turoňová tvrdí, že Stačilo!, za které kandiduje, zákon neporušuje. Podle ní se kolem toho „jen dělá humbuk v médiích“. „Zákon jsme neporušili, nejsme skrytou koalicí, a je tak úplně jedno, kdy soud rozhodne,“ prohlásila. To, že se soudy zabývají zrovna uskupeními Stačilo! a SPD nevnímá jako náhodu, ale jako „zpolitizovanou kauzu“. Řada stran v podobných formách kandidovala v minulosti, namítla.
Dle Koudelky (SPD) nejde o rychlost rozhodnutí, ale o verdikt samotný. „Kdyby se někomu zakázalo kandidovat, byl by to tak razantní zásah do voleb, že by bylo v podstatě jedno, jestli by to bylo před volbami nebo po volbách,“ podotkl. Podle něj se věnuje pozornost čtyřem usnesením soudů nižší instance, kdy soudci „ulítli“. Rozhodnutí jít do takového uskupení hájil tím, že strany chtěly předejít propadnutí hlasů.
Malé (ANO) je také jedno, jestli soud rozhodne před volbami, nebo až po nich. V ÚS má důvěru, ale přijde jí nešťastné, že se tato situace řeší těsně před volbami. Stejně jako Turoňová zmínila, že k podobné praxi docházelo i dříve, tehdy to ale podle ní „nikomu příliš nevadilo“. „Neměli bychom měnit pravidla v průběhu hry,“ poznamenala s tím, že by se případně měla nastavit nová pravidla až pro příští hlasování.
Decroix (SPOLU) vnímá to, zda soud rozhodne do voleb, nebo ne, naopak jako důležité. Případ, kdy by ÚS rozhodoval o již proběhlých volbách, by podle ní nebyla dobrá zpráva pro Česko. „Bylo by to transparentnější, důvěryhodnější,“ označila situaci, kdy by soud rozhodl ještě před volbami. Decroix později v reakci na Turoňovou zdůraznila, že to, v jakém uskupení strany kandidují, je pouze jejich rozhodnutí.
Dvořák (STAN) kauzu označil za „volební“ a tedy politickou. Zdůraznil, že soud ji projednává na návrh, nikoliv na základě svého rozhodnutí. Představu, že tak bude škodit SPD či Stačilo!, tak považuje za lichou. Dle něj je klíčové, aby byla právní jistota co nejdříve. Dodal, že v nastavování koalic je očividně nejasnost v zákoně, což však musí napravit zákonodárci, nikoliv ÚS. Na rozhodnutí ÚS by si počkal a důvěřoval mu.
Husa z Přísahy rozhodnutí soudu zabývat se přednostně takzvanými údajně nepřiznanými koalicemi nevnímá jako politikum a vítá, že tak ÚS činí. Souhlasí s tím, že čím dřív rozhodnutí přijde, tím lépe. Nemyslí si, že by se „opakovala historie“, tedy že by v minulosti k něčemu podobnému docházelo a kandidovaly by takto jiné strany. Pokud by zaznělo, že jde o obcházení zákona, tak je to prý špatný signál veřejnosti.
Vesecká (Motoristé) řekla, že rozsudky nižních instancí sice již padly, ale jsou podle ní do určité míry alibistické. Volební záležitosti se u Ústavního soudu objevují vždy, ale nevěří, že by ÚS rozhodl do voleb. Protože rozhodnutí nižších soudů nebyla „ani černá, ani bílá“, je podle jejího názoru klíčové, aby ÚS o problematice nepřiznaných koalic rozhodl. Domnívá se, že se skutečně jedná o porušení zákona.
Michálek (Piráti) míní, že podmínky, za jakých mohou strany kandidovat, by měly být jasné předem a soud by do toho neměl příliš zasahovat. „V případě Stačilo! to ale dosahuje extrému,“ řekl. Jedna ze stran uskupení totiž podle něj není samostatná demokratická strana, ale pouze „prázdná schránka“ spojující jiné strany. Zrušení kandidátky by mu ale přišlo neadekvátní. „Bavme se o tom do budoucna,“ navrhl.
Eva Decroix z ODS je lídryní kandidátky SPOLU v Kraji Vysočina. Od roku 2021 je poslankyní, letos v červnu byla jmenována ministryní spravedlnosti. Předtím působila v ústavně-právním a také zahraničním výboru.
Karel Dvořák je lídrem kandidátky STAN v hlavním městě Praha. V současnosti působí jako náměstek ministryně spravedlnosti. Dříve působil jako advokát a jako legislativně-právní analytik Sdružení místních samospráv ČR.
Martin Husa vede kandidátku hnutí Přísaha v hlavním městě Praha. Působí jako právník a ekonom se specializací na energetiku a korporátní právo.
Zdeněk Koudelka kandiduje do Poslanecké sněmovny ze třetího místa kandidátky SPD v Jihomoravském kraji, kde je také zastupitelem. Do roku 2006 byl dvě volební období poslancem. Dnes působí na soukromé vysoké škole.
Taťána Malá kandiduje v Jihomoravském kraji, a to na třetím místě kandidátky ANO. Od roku 2017 je poslankyní, v tomto funkčním období působila ve výborech ústavně-právním a mandátovém a imunitním. Dříve byla krátce ministryní spravedlnosti.
Jakub Michálek kandiduje do sněmovny z posledního místa kandidátky Pirátů v hlavním městě Praha. Od roku 2017 je poslancem, aktuálně působí jako místopředseda ústavně-právního výboru.
Jana Turoňová z České strany národně sociální je jedničkou kandidátky Stačilo! v Jihočeském kraji. Tam je také krajskou zastupitelkou. Externě působí na katedře právní teorie Právnické fakulty Masarykovy univerzity.
Renata Vesecká je jako nezávislá lídryní kandidátky Motoristé sobě v Královéhradeckém kraji. V současnosti působí jako advokátka. Do roku 2010 pět let zastávala post nejvyšší státní zástupkyně.