Česká televize před volbami nabízí tematické debaty zástupců osmi uskupení. V úterý 30. září přijali pozvání k debatě moderované Martinem Řezníčkem na téma obrany a bezpečnosti Jana Černochová (SPOLU), Zdeněk Hřib (Piráti), Petr Letocha (STAN), Petr Macinka (Motoristé), Pavel Růžička (ANO), Róbert Šlachta (Přísaha), Jaroslav Štefec (Stačilo!) a Radovan Vích (SPD).
ŽivěPředvolební debata o bezpečnosti a obraně
Jana Černochová z ODS vede kandidátku SPOLU v Praze. V současnosti je ministryní obrany. Členkou Poslanecké sněmovny je od roku 2010, zasedala ve výborech pro obranu a pro bezpečnost.
Zdeněk Hřib je lídrem Pirátů a také pražské kandidátky strany. Je prvním náměstkem primátora hlavního města a na starosti má dopravu. Čtyři roky byl sám pražským primátorem.
Petr Letocha obhajuje mandát v Moravskoslezském kraji z druhého místa na kandidátce hnutí STAN. Ve sněmovně je členem výborů pro bezpečnost a mediální záležitosti.
Petr Macinka je předsedou strany Motoristé sobě a jejím volebním lídrem v Jihomoravském kraji. Je také manažerem v Institutu Václava Klause.
Pavel Růžička kandiduje do sněmovny v Ústeckém kraji ze čtvrtého místa kandidátky hnutí ANO. Poslancem je druhé funkční období. Zasedá ve výborech pro obranu a pro bezpečnost.
Róbert Šlachta také usiluje o poslanecký mandát v Ústeckém kraji, a to z prvního místa kandidátky hnutí Přísaha. Jeden rok je senátorem. V minulosti stál v čele policejního Útvaru pro odhalování organizovaného zločinu.
Jaroslav Štefec je nestraníkem, do sněmovny kandiduje za hnutí Stačilo! z třetího místa ve Středočeském kraji. Působí jako publicista a vojenský analytik.
Radovan Vích vede kandidátku SPD v Libereckém kraji. Poslancem je od roku 2017, je členem sněmovního výboru pro obranu a předsedou kontrolního výboru.