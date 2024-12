Obchvaty, silnice i modernizace nemocnic. Hejtmani hovořili o plánech na příští rok

Dostavba obchvatů, modernizace nemocnic, on-line pohotovosti, výstavby škol a větší využití dotačních titulů. To jsou jen některé z plánů, které si na příští rok vytyčili oslovení krajští hejtmani. Jak hodnotí rok 2024 a co plánují na ten následující? To řekli v rozhovorech pro Českou televizi.

Zmínila, že vedení kraje šlo také do projektu on-line pohotovosti, která bude fungovat 24 hodin denně, sedm dní v týdnu a lidem může pomoci přímo z domova. Podotkla také, že kraj rovněž nemá vlastní univerzitu, o kterou dlouhodobě usiluje a bude usilovat i nadále. Klíčovým rokem bude podle ní rok 2027. „Podle demografického vývoje by v tento rok mělo odcházet nejvíce studentů v našem kraji ze středních škol. Tak, aby nám neutekli do jiných krajů, popřípadě do Prahy,“ podotkla.

Pochvaluje si rozpočet na příští rok. „Jsou tam různé dotační tituly – podpora vesnic, podpora regionu, je to rozpočet za 22 miliard,“ podotkl. Další jeho prioritou je školství. „Kraj jen na školství vydá v příštím roce více než 600 milionů korun. Další miliardu dáme do investic – oprav budov, zateplování... vznikla také dvě nová lycea v Plzni a Klatovech,“ uvedl. Hodlá také opravit lázně v Plzni, které kraj nedávno koupil od města. Podle něj v tuto chvíli probíhá příprava projektové dokumentace. Naopak zmínil personální podstav u policie, podle něj chybí dvě stovky policistů a je to chyba současné vlády.

Minulému vedení vyčítá, že nepřipravovalo dopravní stavby tak, aby na sebe navazovaly, což je potřeba napravit. Zmínil, že pokračují práce také například na obchvatu Husince a doufá, že se podaří dotáhnout i jižní obchvat Tábora. „Myslím, že se nám podaří doplnit všechny stavby, které se více než deset dvacet let táhly.“ Poznamenal, že kraj chce být také první v rozvoji malých modulárních reaktorů. „V tuto chvíli tu máme jadernou elektrárnu Temelín a vedle ní je místo, které je jediné v České republice schválené pro to, aby tady mohl vyrůst malý modulární reaktor.“ Jako první v Česku také spustili on-line pohotovost, čímž se inspirovaly i další kraje, což také podle Kuby chtějí dále rozvíjet.

Podotkl, že už nyní se do fungování kraje propisují parlamentní volby, které budou v příštím roce. „Schůze zastupitelstev jsou delší. Dotazů padá mnohem více. Uvidíme, jestli to vydrží až do parlamentních voleb, nebo jestli to bude pokračovat i po volbách.“ Doufá, že se podaří udržet komunikaci na zastupitelstvu na určité úrovni a že se tam nebudou dostávat způsoby jednání ze sněmovny – například blokování či osobní útoky. „Zatím se to v mantinelech drží, i když je cítit přiostření.“

Jihomoravský hejtman Jan Grolich (KDU-ČSL) zmínil, že jedno z klíčových témat je také podle něj zdravotnictví, označuje to však i za téma celého Česka. „V nejbližších letech se musí dělat kroky, které povedou k zefektivnění řízení,“ podotkl s tím, že si vzal do gesce komunikaci tématu. Věří také tomu, že v příští dvou letech bude jasná cesta, která povede k efektivnějšímu a hospodárnějšímu řízení. „Také abychom udrželi nemocnice v majetku kraje – to je jednoznačná priorita, ale zároveň, aby byla péče v regionech dostupná.“

Královéhradecký kraj: modernizace náchodské nemocnice i stavba obchvatů

Hejtman Královéhradeckého kraje Petr Koleta (ANO) řekl, že chce pokračovat v investicích do silnic v kraji. Nyní to ale podle něj vypadá, že kraje nedostanou příspěvek ze Státního fondu dopravní infrastruktury, který dostávaly deset let. „Jedná se o zhruba 300 milionů a v asociaci budeme bojovat za to, aby se tak ale nestalo.“ V Náchodě se také má stavět obchvat za zhruba čtyři miliardy, který je ale zpožděný. „Věřím, že se to podaří nakonec zrychlit. (...) Není to jednoduchá stavba,“ uvedl a dodal, že kraj plánuje také další obchvaty. „Nyní se začne s obchvatem Solnice a s obchvatem Častolovic. (...) To má být hotové v roce 2026, nejpozději 2027.“

V případě železniční dopravy připomněl, že od poloviny prosince jezdí v kraji šestnáct nových motorových jednotek. „Zájem o veřejnou dopravu stoupá a doufám, že se to s novými jednotkami podaří ještě zvednout.“ Největší akcí následujícího roku pak má být zahájení a vysoutěžení druhé etapy modernizace náchodské nemocnice za 1,5 miliardy. Zmínil také investice do domu pro seniory či do domu pro osoby se zdravotním postižením či investice do školství.