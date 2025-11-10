Nová zelená úsporám uzavírá příjem žádostí o dotace

Program Nová zelená úsporám, který podporoval úsporné renovace domů, dočasně uzavírá příjem žádostí o dotace. Důvodem je velký zájem žadatelů, který vedl k rychlejšímu vyčerpání peněz vyhrazených pro tento rok. Již podané žádosti pokračují bez omezení. Informovalo o tom ministerstvo životního prostředí v tiskové zprávě. Letos se příjem žádostí spustil dvacátého února a měl původně trvat přesně rok.
Tradiční program měl letos dvě hlavní změny, a to, že peníze jsou všem žadatelům poskytnuty předem a zároveň na všechny projekty se zateplením je možné získat výhodný úvěr. Podle resortu zájem lidí o podporu energeticky úsporných opatření předčil očekávání.
„Stále častěji se setkáváme s tím, že se lidé nepouštějí jen do dílčích úprav, ale volí komplexní renovace. To je cesta, kterou bychom měli jít i nadále. Projektů v posledních týdnech přišlo výrazně více, a ačkoliv jsme počítali s tím, že finance vystačí do konce roku, musíme k tomuto přerušení přistoupit už teď,“ uvedl ministr životního prostředí Petr Hladík (KDU-ČSL).
„I přes uzavření příjmu nových žádostí pokračuje administrace již podaných žádostí bez omezení. Všechny podané žádosti budou nadále standardně vyhodnocovány, schvalovány a vypláceny. Žadatelé, jejichž žádost bude schválena, tedy žádosti s vydaným kladným Rozhodnutím ministra, obdrží zálohu nejpozději na začátku příštího roku,“ uvedl Petr Valdman, ředitel Státního fondu životního prostředí ČR, jehož úřad program administruje.
U rodinných domů byl v nové etapě od února 2025 navýšen objem prostředků o čtvrtinu na 17,4 miliardy korun. U bytových domů, kde běží podpora bez přerušení od roku 2023, se postupně navýšila alokace až na pětinásobek, tedy 14,7 miliard.
„Celkem tak bylo v současných výzvách investováno do energetických úspor v rezidenčním sektoru přes 32 miliard korun,“ řekl Hladík. Dodal, že na příští rok jsou finance zajištěny.
Financování NZÚ zajišťují zejména evropské peníze
Program Nová zelená úsporám čerpá peníze zejména z prostředků Národního plánu obnovy a Modernizačního fondu, pro příští rok se počítá se zapojením výnosů z emisních povolenek. Podle resortu bylo od roku 2021 do energetických úspor domácností investováno téměř pětapadesát miliard korun.
Program Nová zelená úsporám funguje od roku 2009 jako finanční nástroj motivující majitele k renovacím bytového fondu a snižování spotřeby energií. Za dobu jeho fungování bylo podpořeno na 600 000 domácností, z toho dvě třetiny od roku 2021.