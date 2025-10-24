Domácnosti zatím získaly deset miliard z programu Nová zelená úsporám

Program Nová zelená úsporám od února vyplatil mezi domácnosti už 10 miliard korun. Za osm měsíců od spuštění nové etapy už požádalo o dotaci 42 tisíc lidí, uvedl Státní fond životního prostředí (SFŽP). Největší zájem je o podprogram NZÚ Light, kde převažují žádosti na fotovoltaiku a zateplení. Nová etapa programu začala 20. února.
„Od spuštění aktuální etapy jsme přijali 42 tisíc žádostí s požadovanou dotací 13,2 miliardy korun. Schváleno už bylo téměř 39 tisíc žádostí v celkové hodnotě 12 miliard, vyplatili jsme už 10 miliard,“ uvedla mluvčí SFŽP Stanislava Beyerová.
Program podporuje především energetické úspory v rodinných domech, a to jak u rozsáhlých rekonstrukcí, tak u menších dílčích opatření. Současná etapa programu bude ukončena ve chvíli, kdy se vyčerpá celková finanční alokace, ta je přes sedmnáct miliard korun.
Největší zájem je o fotovoltaiku a zateplení
Největší zájem je podle dat fondu o fotovoltaické elektrárny, které tvoří zhruba 48 procent všech žádostí v podprogramu NZÚ Light. Na druhém místě je částečné zateplení (27 procent žádostí). „Z principu je větší zájem o NZÚ Light, protože částečné renovace jsou méně nákladné než kompletní rekonstrukce. Žádostí je tam zhruba dvakrát víc než v sesterském programu Oprav dům po babičce,“ doplnila Beyerová.
V samotném NZÚ Light bylo od února vyplaceno 3,7 miliardy korun. Podle údajů SFŽP bylo podáno 33 tisíc žádostí, z nichž 31 tisíc už bylo schváleno, zamítnuto jich bylo zatím tisíc.
Program Nová zelená úsporám byl v nové etapě spuštěn v únoru 2025. Nabízí podporu pro zateplování, instalaci fotovoltaiky, výměnu zdrojů tepla a další energeticky úsporná opatření. Program má dvě hlavní větve. Oprav dům po babičce podporuje komplexní renovace starších rodinných domů, naopak NZÚ Light je určen pro méně nákladné úpravy – nejčastěji instalaci fotovoltaiky, částečné zateplení nebo výměnu kotle u domácností s nižšími příjmy.