Domácnosti zatím získaly deset miliard z programu Nová zelená úsporám


před 1 hhodinou|Zdroj: ČT24

Program Nová zelená úsporám od února vyplatil mezi domácnosti už 10 miliard korun. Za osm měsíců od spuštění nové etapy už požádalo o dotaci 42 tisíc lidí, uvedl Státní fond životního prostředí (SFŽP). Největší zájem je o podprogram NZÚ Light, kde převažují žádosti na fotovoltaiku a zateplení. Nová etapa programu začala 20. února.

„Od spuštění aktuální etapy jsme přijali 42 tisíc žádostí s požadovanou dotací 13,2 miliardy korun. Schváleno už bylo téměř 39 tisíc žádostí v celkové hodnotě 12 miliard, vyplatili jsme už 10 miliard,“ uvedla mluvčí SFŽP Stanislava Beyerová.

Program podporuje především energetické úspory v rodinných domech, a to jak u rozsáhlých rekonstrukcí, tak u menších dílčích opatření. Současná etapa programu bude ukončena ve chvíli, kdy se vyčerpá celková finanční alokace, ta je přes sedmnáct miliard korun.

Nový ministr vystřízliví a něco přehodnotí, zaznělo v debatě o životním prostředí
Události, komentáře: Debata o životním prostředí

Největší zájem je o fotovoltaiku a zateplení

Největší zájem je podle dat fondu o fotovoltaické elektrárny, které tvoří zhruba 48 procent všech žádostí v podprogramu NZÚ Light. Na druhém místě je částečné zateplení (27 procent žádostí). „Z principu je větší zájem o NZÚ Light, protože částečné renovace jsou méně nákladné než kompletní rekonstrukce. Žádostí je tam zhruba dvakrát víc než v sesterském programu Oprav dům po babičce,“ doplnila Beyerová.

V samotném NZÚ Light bylo od února vyplaceno 3,7 miliardy korun. Podle údajů SFŽP bylo podáno 33 tisíc žádostí, z nichž 31 tisíc už bylo schváleno, zamítnuto jich bylo zatím tisíc.

Program Nová zelená úsporám byl v nové etapě spuštěn v únoru 2025. Nabízí podporu pro zateplování, instalaci fotovoltaiky, výměnu zdrojů tepla a další energeticky úsporná opatření. Program má dvě hlavní větve. Oprav dům po babičce podporuje komplexní renovace starších rodinných domů, naopak NZÚ Light je určen pro méně nákladné úpravy – nejčastěji instalaci fotovoltaiky, částečné zateplení nebo výměnu kotle u domácností s nižšími příjmy.

Kvůli energetické náročnosti mají některé domy problém najít kupce
