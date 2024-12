Modernizovat českou železnici má pomoct patnáct miliard korun

„Moderní motory mají devadesátišestiprocentní účinnost, to znamená jejich spotřeba energie je opravdu malá, je to trojnásobně větší účinnost než u spalovacích motorů, takže to dává smysl,“ souhlasí výkonný ředitel Svazu osobních železničních dopravců Petr Moravec.

Výzva pro regionální dopravce a objednavatele

Peněžní podpora se zaměřuje především na regionální dopravce a objednatele veřejných služeb, například kraje a hlavní město Prahu. Kromě výměny dieselových souprav je možná i modernizace elektrických vlaků. Celkem 4,5 miliardy korun, tedy téměř třetina vyhrazených peněz, je určena na náhradu starších elektrických vozidel za nová.

Fond podpoří nákup vlaků nejen s elektrickým, ale i bateriovým či vodíkovým pohonem. „Je to především u těch tratí, kde část trati, třeba lokálního charakteru, se nikdy elektrifikovat nebude, ale je možné ji velmi dobře obsloužit bateriovým způsobem,“ doplnil Hladík.

Není to řešení pro celou republiku, zní od dopravců

Žadatelé musí v první fázi výzvy předložit projektové záměry, které budou hodnoceny na základě energetických úspor. Úspěšní uchazeči z prvního kola mohou následně požádat o podporu. Na přípravu projektů a objednání vlaků jsou dva roky.

Podle dopravců je to napnutý termín a ani patnáct miliard nebude na proměnu vozového parku zdaleka stačit. „To by mohl spolknout třeba jen Středočeský kraj a Praha, pokud by uspěly. Takže zase to neřeší celou republiku, řeší to nějakou část. A pokud se podaří z Modernizačního fondu dostat i nějaké peníze do infrastruktury, budeme také rádi,“ podotkl Petr Moravec.